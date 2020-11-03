Володимир Зеленський пригрозив розпустити парламент

Президент України Володимир Зеленський не виключає розпуску Верховної Ради, якщо станеться "політичний колапс", і він не матиме підтримки в парламенті. Про це Зеленський заявив в ефірі ICTV ввечері у понеділок, 2 листопада.

"Я вважаю, що у нас в державі є багато нестабільних речей, і через COVID-19, і через Донбас, і в економіці. Чи готовий я розпустити Раду? Я хочу, щоб цей парламент працював на державу, кажу вам відверто. Від реалізації наших планів і від висновків, які зроблять наші депутати, це також залежатиме", - цитує Зеленського агенція "Інтерфакс-Україна". Президент зазначив, що якщо буде "політичний колапс" і якщо він побачить, що не має підтримки у Верховній Раді, передусім серед "слуг народу", які стали депутатами завдяки йому і підтримці народу, то "ми виходитимемо з цього кута навіть таким шляхом" (розпуску парламенту. - Ред.).

Як відомо, Володимир Зеленський уже розпускав Верховну Раду - про це він оголосив 20 травня 2019 року, у день його інавгурації як президента України. А відповідний указ підписав наступного дня, призначивши позачергові вибори. У липні того ж року його партія "Слуга народу" отримала більшість голосів виборців, і нині її парламентська фракція налічує 246 народних депутатів - вперше в історії України у парламенті функціонує так звана монобільшість.

Розпуск Конституційного суду

При цьому Зеленський наголосив, що не має наміру відкликати законопроєкт про припинення повноважень суддів Конституційного суду України (КСУ), однак не має сценарію на випадок, якщо він буде ухвалений, але не виконуватиметься суддями.

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"Роботу КС я сьогодні оцінюю як ураган. Ми говоримо про наслідки цього урагану. Моє рішення не випадково було шляхом законодавчої ініціативи боротися саме з ураганом, а не з наслідками... Я відкликати назад законопроєкт не буду", - зазначив глава української держави і висловив переконання, що чинить правильно, а "розумні депутати" його підтримають.

Водночас Зеленський визнав, що якщо законопроєкт буде проголосовано, а судді вирішать його не виконувати, посилаючись на пряму дію Конституції, то "плану Б" у нього поки немає.

Також Зеленський пояснив свою законодавчу інціативу і вказав, що ухвалення скандального рішення КСУ щодо е-декларацій, зокрема, поставило під питання отримання Україною фінансової допомоги від європейських партнерів за наявності "дірки в бюджеті".

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Нагадаємо, 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це рішення наразилось на гостру критику як політиків, так громадськості. 29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо "відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати неправосудним рішення КСУ від 27 жовтня та припинити повноваження складу КСУ, який це рішення ухвалив. Ця ініціатива Зеленського була сприйнята критично.

Під КСУ відбулась акція протесту.