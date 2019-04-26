 Володимир Зеленський повертається в Україну з Туреччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2019

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Новини

Володимир Зеленський повертається в Україну з Туреччини

Обраний президент Володимир Зеленський повертається в Україну після відпочинку в Туреччині.

Володимир Зеленський повертається з Туреччини

Володимир Зеленський повертається з Туреччини

Новообраний президент України Володимир Зеленський разом з родиною вранці у понеділок, 29 квітня, залишив п'ятизірковий готель у курортному районі Бодрум в Туреччині і повертається в Україну, повідомила турецька агенція Anadolu.

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Переможець другого туру президентських виборів Володимир Зеленський провів неформальну зустріч із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. (26.04.2019)

Нині чимало аферистів, котрі називають себе "людьми Зеленського", намагаються переконати багатьох посадовців на місцях, що мають повноваження "все вирішувати", застеріг Володимир Зеленський. (27.04.2019)

Він попрямував в аеропорт Milas-Bodrum, де до VIP-терміналу його проводжали губернатор Мугли Есенгуль Джівелек і глава виконавчої влади району Мілас Ерен Араслан. Новообраний президент вилетів із Туреччини в Україну регулярним рейсом авіакомпанії Turkish Airlines.

Зеленський полетів до Туреччини на кілька днів 26 квітня. Як він повідомив на своїй сторінці у Facebook, він відвіз дітей на щорічний фестиваль "Весело", який організовує студія "Квартал 95" та туристична компанія CITA. Це були його перші вихідні за останні чотири місяці, сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 23 квітня Центральна виборча комісія опрацювала 100 відсотків електронних протоколів щодо голосування у другому турі президентських виборів. Зеленський впевнено переміг із результатом 73,22 відсотка.

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