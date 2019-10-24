Володимир Зеленський нагадав НАБУ про "не зв'язані руки"

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в понеділок, 28 жовтня, заявив, що в українському суспільстві є запит на те, щоб корупціонери отримали заслужені покарання, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні є запит суспільства на перемогу справедливості, на те, щоб усі корупціонери були за ґратами. А це вже лише ваш професіоналізм і ваші повноваження. (...) Ми на вас впливати не будемо і не хочемо, але ми дуже хочемо - як суспільство і я, як президент, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Ми дійсно хочемо, щоб топ-корупціонери відповіли перед законом і заслужені вироки отримали", - сказав глава держави.

Він також укотре запевнив, що представники влади не чинитимуть тиску на детективів. "Ми на вас не тиснемо, але якщо хтось на вас тисне, ви нам кажіть - на них ми будемо (тиснути. - Ред.)", - додав президент України.

Нагадаємо, що 23 вересня Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому закликав жителів України повідомляти про факти хабарництва та корупції на гарячу лінію НАБУ. Через два тижня після отримання 1700 заявок в установі нагадали, що не будуть проводити розслідування за усіма фактами, а лише за тими, які підслідні НАБУ. Решту звернень скерують до інших органів для розгляду в межах компетенції.