 Володимир Зеленський нагадав НАБУ про ″не зв′язані руки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2019

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Новини

Володимир Зеленський нагадав НАБУ про "не зв'язані руки"

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з детективами НАБУ нагадав, що руки в них не зв'язані, а в українському суспільстві є запит на покарання корупціонерів.

Володимир Зеленський запевнив детективів НАБУ, що влада на них не тиснутиме

Володимир Зеленський запевнив детективів НАБУ, що влада на них не тиснутиме

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в понеділок, 28 жовтня, заявив, що в українському суспільстві є запит на те, щоб корупціонери отримали заслужені покарання, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні є запит суспільства на перемогу справедливості, на те, щоб усі корупціонери були за ґратами. А це вже лише ваш професіоналізм і ваші повноваження. (...) Ми на вас впливати не будемо і не хочемо, але ми дуже хочемо - як суспільство і я, як президент, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Ми дійсно хочемо, щоб топ-корупціонери відповіли перед законом і заслужені вироки отримали", - сказав глава держави.

DW.COM

САП зареєструвала провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину народними депутатами на підставі повідомлень у ЗМІ. Розслідування доручено детективам антикорупційного бюро. (23.10.2019)

У НАБУ повідомили, що зареєстрували більше 1700 заявок щодо можливої корупції. У Бюро пообіцяли надати їм правову оцінку та відповіді. (04.10.2019)

Він також укотре запевнив, що представники влади не чинитимуть тиску на детективів. "Ми на вас не тиснемо, але якщо хтось на вас тисне, ви нам кажіть - на них ми будемо (тиснути. - Ред.)", - додав президент України.

Нагадаємо, що 23 вересня Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому закликав жителів України повідомляти про факти хабарництва та корупції на гарячу лінію НАБУ. Через два тижня після отримання 1700 заявок в установі нагадали, що не будуть проводити розслідування за усіма фактами, а лише за тими, які підслідні НАБУ. Решту звернень скерують до інших органів для розгляду в межах компетенції.

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