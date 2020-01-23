Володимир Зеленський зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском

У суботу, 8 лютого, у Ватикані відбулася аудієнція президента України Володимира Зеленського із Папою Римським Франциском. Про зустріч Зеленського з Франциском повідомила пресслужба українського президента на його офіційній сторінці у Twitter.

Згідно з повідомленням, Зеленський та Папа Римський спілкувалися про мир в Україні. Зокрема, український президент просив Франциска про допомогу зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму і в Росії.

"Папа Римський Франциск робить все можливе для досягнення миру і гармонії в усьому світі", - зазнається на сторінці Зеленського в Twitter.

Візит Зеленського до Ватикану

Раніше на сайті президента України повідомлялося, що 8 лютого відбудеться офіційний візит Зеленського до Святого Престолу. Окрім аудієнції з Франциском, візит передбачав зустріч з lержавним секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліном за участю cекретаря з міждержавних відносин Ватикану Пола Річарда Галлахера.

Напередодні український Зеленський зустрівся у Римі із прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Зеленський обговорив з ним питання закриття незаконних представництв так званих "республік" Донбасу, а також справу бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, ув'язненого в Італії.

Папа Римський молиться за Україну

Франциск регулярно згадує конфлікт на Донбасі у своїх промовах і молитвах. Так минулого Різдва під час святкової промови він заявив: "Нехай проллється світло на дорогу Україну, що пристрасно бажає знайти конкретні шляхи до довгострокового миру".

Папа Франциск обговорював тему України і з президентом РФ Володимиром Путіним

У грудні минулого року у Ватикані слідкували за ходом перемовин у "нормандському форматі", зазначаючи, що Папа Римський очікує від них "плодів миру та справедливості". До цього він засуджував "гібридний конфлікт" на Донбасі, називаючи його "обтяженим фальсифікаціями".

Україна була однією з тем розмови Франциска з російським президентом Володимиром Путіним у липні минулого року. На ту зустріч Путін приїхав із традиційним запізненням майже на годину.