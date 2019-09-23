 Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з Анґелою Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2019

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Новини

Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з Анґелою Меркель

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель. Обговорили підготовку до зустрічі "нормандської четвірки".

Володимир Зеленський та Анґела Меркель

Володимир Зеленський та Анґела Меркель (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 вересня, зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) і обговорив з нею стан підготовки до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" для узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на сході України, інформує "Інтерфакс-України".

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Президент України у США візьме участь у 74-й сесії Генасамблеї ООН. У Нью-Йорку Володимир Зеленський зустрівся з представниками української діаспори і висловив сподівання на "потужну" зустріч з Дональдом Трампом. (24.09.2019)

В центрі Києва кілька сотень людей вимагали спочатку повністю припинити бойові дії на Донбасі і вивести звідти російські війська, і лише після цього проводити там місцеві виборів за українським законодавством. (19.09.2019)

"Володимир Зеленський поінформував Анґелу Меркель про ситуацію з безпекою на Cході України, а також про зусилля української сторони щодо відновлення зруйнованого моста поблизу Станиці Луганської", - повідомляє пресслужба глави української держави.

Зеленський підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання на Донбасі з використанням політико-дипломатичних механізмів. Зі свого боку Меркель наголосила на незмінності підтримки з боку ФРН зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі. Вона також наголосила на важливості ретельної підготовки зустрічі в "нормандському форматі" для досягнення ефективних результатів.

Нагадаємо, що  "нормандському форматі" переговорів щодо вирішення конфлікту на Донбасі беруть участь лідери або представники України, Росії, Німеччини та Франції. Востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні.

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