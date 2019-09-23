Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з Анґелою Меркель

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 вересня, зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) і обговорив з нею стан підготовки до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" для узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на сході України, інформує "Інтерфакс-України".

"Володимир Зеленський поінформував Анґелу Меркель про ситуацію з безпекою на Cході України, а також про зусилля української сторони щодо відновлення зруйнованого моста поблизу Станиці Луганської", - повідомляє пресслужба глави української держави.

Зеленський підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання на Донбасі з використанням політико-дипломатичних механізмів. Зі свого боку Меркель наголосила на незмінності підтримки з боку ФРН зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі. Вона також наголосила на важливості ретельної підготовки зустрічі в "нормандському форматі" для досягнення ефективних результатів.

Нагадаємо, що "нормандському форматі" переговорів щодо вирішення конфлікту на Донбасі беруть участь лідери або представники України, Росії, Німеччини та Франції. Востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні.