Володимир Зеленський заявив, що на нього ніхто не може тиснути

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 вересня, в коментарі російському телеканалу "Росія-24" заперечив факт тиску на нього з боку президента США Дональда Трампа. "На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому шість років", - заявив Зеленський.

Також український президент зауважив, що не планує просити у Трампа допомоги. "Ще раз можу сказати. Ми можемо говорити про підтримку. А про "просить" - це точно не про Україну. Україна - нова країна, сильна, ні у кого нічого не просить, самі можемо комусь допомогти", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 24 вересня Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту президента Дональда Трампа через можливий тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови. За версією демократів, адміністрація Трампа могла заморозити перерахування військової допомоги, що призначалася в рамках ініціативи з підтримки безпеки України, щоб посилити тиск на Київ. Зокрема, Трамп нібито просив почати в Україні розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який має намір конкурувати з чинним президентом на наступних виборах у листопаді 2020 року, і його сина Хантера.

У свою чергу, Трамп оголосив, що 25 вересня буде оприлюднено запис його розмови із Зеленським. Американський президент заперечує, що тиснув на Зеленського і вимагав від нього почати розслідування проти Джо Байдена.