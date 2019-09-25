 Володимир Зеленський заявив, що на нього ніхто не може тиснути | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Володимир Зеленський заявив, що на нього ніхто не може тиснути

Коментуючи можливий тиск з боку Дональда Трампа, президент України Володимир Зеленський заявив, що на нього не може тиснути ніхто, крім його шестирічного сина.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 вересня, в коментарі російському телеканалу "Росія-24" заперечив факт тиску на нього з боку президента США Дональда Трампа. "На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому шість років", - заявив Зеленський.

Також український президент зауважив, що не планує просити у Трампа допомоги. "Ще раз можу сказати. Ми можемо говорити про підтримку. А про "просить" - це точно не про Україну. Україна - нова країна, сильна, ні у кого нічого не просить, самі можемо комусь допомогти", - заявив Зеленський.

DW.COM

Американський президент Дональд Трамп розпорядився опублікувати текст телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, який послугував причиною гучного скандалу у США. (24.09.2019)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель. Обговорили підготовку до зустрічі "нормандської четвірки". (25.09.2019)

Нагадаємо, що 24 вересня Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту президента Дональда Трампа через можливий тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови. За версією демократів, адміністрація Трампа могла заморозити перерахування військової допомоги, що призначалася в рамках ініціативи з підтримки безпеки України, щоб посилити тиск на Київ. Зокрема, Трамп нібито просив почати в Україні розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який має намір конкурувати з чинним президентом на наступних виборах у листопаді 2020 року, і його сина Хантера.

У свою чергу, Трамп оголосив, що 25 вересня буде оприлюднено запис його розмови із Зеленським. Американський президент заперечує, що тиснув на Зеленського і вимагав від нього почати розслідування проти Джо Байдена.

Також за темою

Kombobild Pelosi vs Trump

У Конгресі США оголосили про початок процедури імпічменту Трампа 25.09.2019

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі назвала дзвінок президента Дональда Трампа до українського колеги порушенням конституційних обов'язків та оголосила про початок формальної процедури імпічменту.

Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump

Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрінуться 25 вересня в Нью-Йорку 20.09.2019

Зустріч американського та українського президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського відбудеться 25 вересня під час Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Вони обговорять українські реформи та діяльність КНР.

USA Präsident Donald Trump in Baltimore

Трамп припустив, що оприлюднить стенограму розмови з Зеленським 23.09.2019

Дональд Трамп заявив, що припускає можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Водночас він наголосив на занепокоєнні через подібний прецедент.

Реклама

Докладно

Операція поліції проти ОЗУ

"Російська мафія" в ФРН поступається тільки арабським кланам

У звіті Федерального відомства з кримінальних справ за 2018 рік "російській мафії" присвячено цілий розділ.  

Ostseepipeline Nord Stream 2 (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

Експерт про газові переговори: Росія поки не шантажує

Чи вдасться Україні та Москві вчасно укласти новий контракт на транзит газу в ЄС, в інтерв'ю DW пояснив експерт IFRI.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  