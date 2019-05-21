Володимир Зеленський затвердив новий склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це йдеться в його указі, опублікованому на сайті адміністрації президента в п'ятницю, 31 травня.

Згідно з документом, головою РНБО є Володимир Зеленський. Також до складу РНБО введені перший заступник голови СБУ Іван Бакланов, глава адміністрації президента Андрій Богдан та його заступники Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка. Також до складу органу увійшли секретар РНБО Олександр Данилюк, міністерка фінансів Оксана Маркарова, а також начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак.

Водночас, згідно з указом, зі складу Ради національної безпеки і оборони вийшли Ігор Райнін, Олександр Турчинов, Віктор Муженко та Юрій Стець. Розпорядження набрало чинності з дня опублікування, 31 травня.