 Володимир Зеленський затвердив новий склад РНБО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2019

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Новини

Володимир Зеленський затвердив новий склад РНБО

Володимир Зеленський призначив новий склад Ради нацбезпеки та оборони. Крім нього, до РНБО увійшли голова та заступники його адміністрації, секретар, міністерка фінансів, перший заступник голови СБУ і начальник Генштабу.

Володимир Зеленський призначив новий склад Ради національної безпеки та оборони

Володимир Зеленський призначив новий склад Ради національної безпеки та оборони

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це йдеться в його указі, опублікованому на сайті адміністрації президента в п'ятницю, 31 травня.

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Екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк буде секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ підписав український президент. (28.05.2019)

У зв'язку з майбутнім припиненням повноважень чинного президента України у відставку подав секретар РНБО Олександр Турчинов. (17.05.2019)

Згідно з документом, головою РНБО є Володимир Зеленський. Також до складу РНБО введені перший заступник голови СБУ Іван Бакланов, глава адміністрації президента Андрій Богдан та його заступники Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка. Також до складу органу увійшли секретар РНБО Олександр Данилюк, міністерка фінансів Оксана Маркарова, а також начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак.

Водночас, згідно з указом, зі складу Ради національної безпеки і оборони вийшли Ігор Райнін, Олександр Турчинов, Віктор Муженко та Юрій Стець. Розпорядження набрало чинності з дня опублікування, 31 травня.

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