Володимир Зеленський застеріг щодо аферистів, які прикриваються його ім'ям

Володимир Зеленський, який здобув перемогу на виборах президента України, попередив українців про аферистів, які нібито від його імені намагаються вчиняти певні дії. Про це Зеленський розповів у відеозверненні, опублікованому в суботу, 27 квітня, на його сторінці в соціальній мережі Facebook.

Таких шахраїв Зеленський охрестив "новою сектою під назвою "Ми - люди Зеленського, ми від нього прийшли до вас". "Зараз ходять такі аферисти до мерів, облрад, суддів, прокурорів, представників бізнесу - малого, середнього чи великого, кажуть, що "ми тут все тепер вирішуємо, все тепер буде, як ми скажемо, нам мандат дав Зеленський". Стережіться, таких аферистів дуже багато. Я нікого ні на що не уповноважував і в майбутньому не збираюся", - сказав Зеленський.

Новообраний президент України закликав фіксувати таких людей на відео і звертатися до правоохоронних органів. "Ми можемо перемогти цю гидоту тільки разом", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 23 квітня Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 100 відсотків електронних протоколів щодо голосування у другому турі президентських виборів. Зеленський впевнено переміг із результатом 73,22 відсотка. Його опонент, чинний президент України Петро Порошенко отримав 24,45 відсотка голосів виборців.

Напередодні ЦВК запевнила, що 30 квітня цього року оголосить остаточні результати виборів президента України.