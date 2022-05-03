Володимир Зеленський запросив Штайнмаєра та Шольца до Києва

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з лідером Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank‑Walter Steinmeier) у четвер, 5 травня, запросив його та канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Києва, повідомили Bild та AFP з посиланням на офіси українського та німецького президентів. Крім того, йдеться, що під час розмови "минулі роздратування зникли", а Штайнмаєр висловив "солідарність, повагу і підтримку" Україні.

Обидва глави держав охарактеризували розмову як "дуже важливу" та "дуже хорошу", повідомили у президента ФРН.

Відмова у візиті

У середині квітня нібито через тісні зв'язки з Росією у минулому Україна відхилила пропозицію офіційного візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва, назвавши візит "небажаним". Штайнмаєр збирався прибути до української столиці разом з президентами Польщі, Естонії, Литви та Латвії для демонстрації спільної європейської солідарності з Україною. Натомість українська сторона запевнила, що не отримувала запит щодо візиту Штайнмаєра та запросила до Києва канцлера ФРН Шольца.

У Берліні таку ситуацію сприйняли з подивом. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що він "м'яко кажучи, спантеличений" відмовою офіційного Києва прийняти президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра і відмовився від поїздки в Україну.

Згодом в інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ZDF Шольц заявив, що від планування поїздки до України його зупиняє відмова у візиті президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру.

У відповідь посол України в ФРН Андрій Мельник заявив, що державному діячу не личить ображатися, використавши ідіому, яка дослівно перекладається як бути "ображеною ліверною ковбасою" і означає "видавати з себе ображеного". "Йдеться про найбрутальнішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну. Це не дитячий садок", - сказав Мельник у коментарі інформаційній агенції dpa.

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