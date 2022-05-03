 Володимир Зеленський запросив Штайнмаєра та Шольца до Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Володимир Зеленський запросив Штайнмаєра та Шольца до Києва

Президент України провів телефонну розмову з лідером Німеччини та владнав попередню суперечку щодо візиту в Київ. Обидва Офіси президентів охарактеризували розмову як дружню.

Франк-Вальтер Штайнмаєр та Олаф Шольц

Франк-Вальтер Штайнмаєр та Олаф Шольц

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з лідером Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank‑Walter Steinmeier) у четвер, 5 травня, запросив його та канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Києва, повідомили Bild та AFP з посиланням на офіси українського та німецького президентів. Крім того, йдеться, що під час розмови "минулі роздратування зникли", а Штайнмаєр висловив "солідарність, повагу і підтримку" Україні.

Обидва глави держав охарактеризували розмову як "дуже важливу" та "дуже хорошу",  повідомили у президента ФРН.

Відмова у візиті

У середині квітня нібито через тісні зв'язки з Росією у минулому Україна відхилила пропозицію офіційного візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва, назвавши візит "небажаним". Штайнмаєр збирався прибути до української столиці разом з президентами Польщі, Естонії, Литви та Латвії для демонстрації спільної європейської солідарності з Україною. Натомість українська сторона запевнила, що не отримувала запит щодо візиту Штайнмаєра та запросила до Києва канцлера ФРН Шольца.

У Берліні таку ситуацію сприйняли з подивом. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що він "м'яко кажучи, спантеличений" відмовою офіційного Києва прийняти президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра і відмовився від поїздки в Україну.

Згодом в інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ZDF Шольц заявив, що від планування поїздки до України його зупиняє відмова у візиті президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру.

У відповідь посол України в ФРН Андрій Мельник заявив, що державному діячу не личить ображатися, використавши ідіому, яка дослівно перекладається як бути "ображеною ліверною ковбасою" і означає "видавати з себе ображеного". "Йдеться про найбрутальнішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну. Це не дитячий садок", - сказав Мельник у коментарі інформаційній агенції dpa.

Читайте також: Коментар: Відмова Києва прийняти Штайнмаєра - помилка

Дивитись відео 02:10

Чи варто було не зустрічатись із Штайнмаєром у Києві? (14.04.2022)

Також за темою

Dr. Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine Braunschweig Dr Andriy Melnyk Ambassador the Ukraine Brunswick

Посол Мельник назвав канцлера ФРН Шольца "ображеною ковбасою" 03.05.2022

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що канцлеру ФРН Олафу Шольцу не варто ображатися і додав, що президент України Володимир Зеленський буде радий зустрітися з ним у Києві.

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland, geht nach seiner Rede bei einem Solidaritätsabend der Ukraine im Berliner Friedrichstadtpalast an Flaggen der Ukraine, der Europäischen Union und Deutschland vorbei. Es werden Spenden für die Ukraine gesammelt.

Посол Мельник, канцлер Шольц і "ображена ковбаса" 04.05.2022

Образливі слова посла України в Берліні Мельника на адресу канцлера Шольца викликали дискусію в Німеччині. Тим часом Шольц втрачає популярність серед німців. Натомість рейтинг віцеканцлера Габека зростає.

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland, geht nach seiner Rede bei einem Solidaritätsabend der Ukraine im Berliner Friedrichstadtpalast. Es werden Spenden für die Ukraine gesammelt.

Німецька преса: Називаючи канцлера "ковбасою", Мельник нікому не допомагає 04.05.2022

Недипломатичні слова українського посла в Німеччині Андрія Мельника на адреcу канцлера ФРН Олафа Шольца активно коментує німецька преса. Підбірка від DW.

Реклама

Докладно

Жінка із Запоріжжя з двома дітьми у пункті прийому українських біженців в одному зі спортзалів у німецькому місті Біттерфельд

Досьє Українські біженці в Німеччині

Через війну в Україні мільйони людей були змушені полишити свої домівки. Як приймає українців Німеччина - у досьє DW.  

Газопровід (символічне фото)

Юрій Вітренко: Потрібне повне ембарго на нафту й газ з Росії

Глава "Нафтогазу України" - про ризики пошкодження української ГТС і важливість повного ембарго на нафту і газ з РФ.  