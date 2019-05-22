 Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про імпічмент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про імпічмент

Президент України Володимир Зеленський передав у парламент законопроект про особливості усунення голови держави від влади та нагадав депутатам про необхідність прийняття закону про скасування депутатської недоторканості.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про особливу процедуру усунення президента України з посади (імпічмент)". Про це у середу, 29 травня, повідомив його представник в парламенті Руслан Стефанчук.

DW.COM

Генпрокуратура тепер може притягти до відповідальності нардепів Сергія Клюєва та Сергія Мельничука. Останнього, однак, народні обранці не дозволили затримувати. (03.06.2015)

Верховна Рада України висунула вимоги новообраному президенту і очікує реакції Володимира Зеленського. Депутати хочуть закон про імпічмент президента та не хочуть дострокових виборів. (23.04.2019)

"Ми передали до Верховної Ради законопроект про особливості процедури усунення президента від влади (…) Це цілісний законопроект про процедуру імпічменту", - зазначив він, передає агенція "Інтерфакс-Україна". У законопроекті йдеться, що Верховна Рада може усунути президента від влади у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Рішення про імпічмент має підтримати три чверті народних депутатів від конституційного складу парламенту. Для розслідування має бути створена спеціальна тимчасова слідча комісія, до складу якої мають входити депутати, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Передбачається, що імпічмент має бути узгоджений з Конституційним Судом України та Верховним Судом.

Стефанчук також повідомив, що до Верховної Ради направлено звернення глави держави, щоб парламент не забув про законопроект №7203, яким скасовується депутатська недоторканність.

"Було б чесно, щоб з'явилися в законодавстві і процедура імпічменту президента, і норма про скасування депутатської недоторканності", - зазначив представник президента. Він наголосив, що наразі м'яч перебуває на полі Верховної Ради. "Я дуже сподіваюся, що ця співпраця буде конструктивною" - додав Стефанчук.

Дивитись відео 03:01

Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (20.05.2019)

Посилання в інтернеті

Законопроект про імпічмент

Аудіо й відео до теми

Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (20.05.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew Parlament Gesetzesentwurf zur Amtssprache

Верховна Рада провалила перші законопроекти Зеленського 22.05.2019

Народні депутати не підтримали внесення до порядку денного законопроектів президента Володимира Зеленського щодо зміни виборчої системи та публічних закупівель.

Symbolbild Parlament Kiew Ukraine

Верховна Рада проігнорує указ Зеленського 24.05.2019

Верховна Рада України продовжить ухвалювати закони, незважаючи на указ президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, заявив керівник фракції БПП Артур Герасимов.

Ukraine Kiew - Parlamentssitzung

Верховна Рада пішла у контрнаступ проти Зеленського 22.05.2019

Перші законопроекти президента Володимира Зеленського про зміну виборчої системи і публічні закупівлі під час виборчого процесу не змогли навіть потрапити до порядку денного Верховної Ради. Репортаж DW.

Реклама

Докладно

Саксонська Швейцарія

Природні дива у Німеччині (фотогалерея)

В Німеччині затято охороняють унікальні природні куточки. Найчарівніші - у добірці DW.  

Під час святкування 50-річчя Airbus у Тулузі, 29 травня 2019 року

Airbus: 50 років історії авіації

Спочатку над Airbus насміхалися, і ніхто не вірив в успіх європейського проекту.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  