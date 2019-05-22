Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про імпічмент

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про особливу процедуру усунення президента України з посади (імпічмент)". Про це у середу, 29 травня, повідомив його представник в парламенті Руслан Стефанчук.

"Ми передали до Верховної Ради законопроект про особливості процедури усунення президента від влади (…) Це цілісний законопроект про процедуру імпічменту", - зазначив він, передає агенція "Інтерфакс-Україна". У законопроекті йдеться, що Верховна Рада може усунути президента від влади у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Рішення про імпічмент має підтримати три чверті народних депутатів від конституційного складу парламенту. Для розслідування має бути створена спеціальна тимчасова слідча комісія, до складу якої мають входити депутати, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Передбачається, що імпічмент має бути узгоджений з Конституційним Судом України та Верховним Судом.

Стефанчук також повідомив, що до Верховної Ради направлено звернення глави держави, щоб парламент не забув про законопроект №7203, яким скасовується депутатська недоторканність.

"Було б чесно, щоб з'явилися в законодавстві і процедура імпічменту президента, і норма про скасування депутатської недоторканності", - зазначив представник президента. Він наголосив, що наразі м'яч перебуває на полі Верховної Ради. "Я дуже сподіваюся, що ця співпраця буде конструктивною" - додав Стефанчук.