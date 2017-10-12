Володимир Гулєвич - український чиновник.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Гулєвич". Про голову департаменту держзакупівель і матеріального забезпечення міністерства оборони України Володимира Гулєвича активно заговорили в українській пресі у зв'язку з корупційним скандалом у міноборони. Як повідомила 11 жовтня 2017 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), в міністерстві вдалося розкрити корупційну схему з розтрати державних коштів на суму понад 149 мільйонів гривень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.