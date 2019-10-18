 Володимир В′ятрович стане народним депутатом замість Ірини Луценко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2019

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Новини

Володимир В'ятрович стане народним депутатом замість Ірини Луценко

Ексочільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович стане народним депутатом від "Європейської солідарності". Він замінить у Раді Ірини Луценко, яка вже склала повноваження народного депутата.

Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович (фото з архіву)

Верховна Рада України у вівторок, 12 листопада, достроково припинила повноваження депутатки від фракції "Європейська солідарність" Ірини Луценко. За відповідне рішення проголосували 275 депутатів при мінімально необхідних 226, передає агентство "Українські Новини". Ірину Луценко було обрано в Раду 9-го скликання за списком партії "Європейська солідарність".

DW.COM

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Згідно з партійним списком, опублікованим на сайті Центральної виборчої комісії України, її місце мала б посісти Наталія Бойко. Вона - колишня заступниця міністра енергетики та вугільної промисловості. Однак у вересні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Наталія Бойко та Юлія Ковалів стануть представниками уряду у наглядовій раді НАК "Нафтогаз".

Наступним у списку "ЄС" є Володимир В'ятрович. Нагадаємо, 18 вересня, Кабінет міністрів звільнив його з посади очільника Українського інституту національної пам'яті.

У свою чергу, у листопаді Ірина Луценко повідомила, що написала заяву про припинення депутатських повноважень через проблеми зі здоров'ям.

Вона - дружина ексгенпрокурора Юрія Луценка, проти якого в жовтні відкрили провадження ДБР та НАБУ. Вона була народною депутаткою трьох скликань Верховної Ради України: у 2012 році її було обрано до парламенту від "Батьківщини", 2014 року - від "Блоку Петра Порошенка", у 2019 році - від "Європейської солідарності". 

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Успіхи і помилки В'ятровича на чолі Інституту національної пам'яті (19.09.2019)

Посилання в інтернеті

Сайт Центральної виборчої комісії України

Аудіо й відео до теми

Успіхи і помилки В'ятровича на чолі Інституту національної пам'яті (19.09.2019)  

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