Володимир Балух припинив голодування

Захист засудженого в анексованому Росією Криму українця Володимира Балуха у вівторок, 9 жовтня, оголосив про припинення його голодування. Про це на брифінгу повідомив громадський захисник Балуха архієпископ Климент, зачитавши датований 8 жовтня лист засудженого.

"Використавши останній шанс знайти в каральній системі окупанта хоча би шпарину, де б горіли паростки здорового глузду або натяк на честь, я вирішив припинити режим голодування", - написав Балух у листі, який передав Клименту перед етапуванням в колонію в Росії.

Балух також попросив у разі смерті поховати його в сільській місцевості біля Києва на березі Дніпра. Його голодування тривало 205 днів. У 2017 році Володимира Балуха, відомого тим, що він вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні", звинуватили в Криму в незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. У липні 2018 року його засудили за сукупністю двох кримінальних справ до 5 років колонії загального режиму та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). 3 жовтня 2018 року суд в анексованому Криму пом'якшив вирок на один місяць, тобто до 4 років і 11 місяців.

Нагадаємо, що 5 жовтня про припинення голодування заявив ще один ув'язнений в Росії українець - режисер Олег Сенцов, який відбуває покарання в колонії на півночі РФ.