Голова української делегації в ПАРЄ: Повернення РФ викличе нову кризу в Раді Європи

Навіщо у ПАРЄ хочуть терміново змінити регламент і чому це може призвести до нової кризи в Раді Європи? - в інтерв'ю DW пояснив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.