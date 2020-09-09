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Володимир Ар'єв

Володимир Ар'єв - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Ар'єв".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд зобов'язав СБУ порушити справу проти Єрмака за ознаками держзради - Ар'єв

Суд зобов'язав СБУ порушити справу проти Єрмака за ознаками держзради - Ар'єв 09.09.2020

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав СБУ відкрити справу за ознаками державної зради в діях керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, заявив депутат ВР Володимир Ар'єв.
Євросолідарність хоче створити ТСК через екстрадицію вагнерівців до РФ

"Євросолідарність" хоче створити ТСК через екстрадицію "вагнерівців" до РФ 04.09.2020

"Європейська солідарність" вимагає створити ТСК для розслідування можливої причетності найвищих посадовців України до екстрадиції "вагнерівців" із Білорусі в Росію.
Парубій скасував запрошення для спостерігачів ПАРЄ на вибори до Ради

Парубій скасував запрошення для спостерігачів ПАРЄ на вибори до Ради 02.07.2019

Серед міжнародних спостерігачів на виборах Верховної Ради не можуть бути представники країни-агресора, заявив Андрій Парубій.

Голова української делегації в ПАРЄ: Повернення РФ викличе нову кризу в Раді Європи

Голова української делегації в ПАРЄ: Повернення РФ викличе нову кризу в Раді Європи 03.06.2019

Навіщо у ПАРЄ хочуть терміново змінити регламент і чому це може призвести до нової кризи в Раді Європи? - в інтерв'ю DW пояснив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.
Делегати ПАРЄ від 20 країн проти повернення РФ без будь-яких умов - Ар'єв

Делегати ПАРЄ від 20 країн проти повернення РФ без будь-яких умов - Ар'єв 15.12.2017

Делегати ПАРЄ від 20 країн підписали декларацію, в якій закликають не допустити повернення Росії до організації без виконання нею резолюцій асамблеї, повідомляє голова української делегації Володимир Ар'єв.
Венеціанська комісія і мови в школі: відкрите питання - російська

Венеціанська комісія і мови в школі: відкрите питання - російська 11.12.2017

Рекомендації Венеціанської комісії щодо мовного питання в законі "Про освіту" в Україні назвали справедливим. Уряд каже, що готовий їх реалізувати. Утім, одне питання і надалі має вибуховий потенціал - російська мова.
Повернення російської делегації в ПАРЄ: розумний компроміс чи торгівля принципами?

Повернення російської делегації в ПАРЄ: розумний компроміс чи торгівля принципами? 27.11.2017

Генсек Ради Європи заявив, що виступає за зняття санкцій з російської делегації в ПАРЄ. Однак багато делегатів асамблеї поки не готові до такого кроку. Чи можливі компроміси, з’ясовувала DW.
Володимир Ар'єв: Освітній закон не проти інших мов, а за українську

Володимир Ар'єв: Освітній закон не проти інших мов, а за українську 13.10.2017

Суперечливі мовні норми нового українського закону про освіту будуть змінені, якщо цього вимагатиме Венеціанська комісія, запевнив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв у інтерв'ю DW.
Блокадний детонатор. Чи стануть акції на підтримку учасників блокади масовими?

Блокадний детонатор. Чи стануть акції на підтримку учасників блокади масовими? 14.03.2017

Поки прихильники і противники торговельної блокади обмінюються звинуваченнями, українці, за словами експертів, не готові масово протестувати з цього приводу.
Бюро ПАРЄ не захотіло полегшувати повернення російської делегації

Бюро ПАРЄ не захотіло полегшувати повернення російської делегації 10.10.2016

Члени Бюро ПАРЄ не підтримали ініціативи змінити регламент відповідно до вимог Держдуми. Цьому посприяв новий звіт щодо трагедії MH17 та відомості про бомбардування в Алеппо.
Депутати ПАРЄ обговорюють у Києві питання свободи слова

Депутати ПАРЄ обговорюють у Києві питання свободи слова 19.09.2016

Свобода слова зазнає утисків переважно на окупованих українських територіях, констатував голова профільного комітету ПАРЄ Володимир Ар'єв.
Глава делегації України в ПАРЄ: Ми не приймаємо політику ікряної дипломатії

Глава делегації України в ПАРЄ: Ми не приймаємо політику "ікряної дипломатії" 13.09.2016

Народний депутат України Володимир Ар'єв у розмові з DW поділився своїми аргументами, чому Україна відмовиться від участі в ПАРЄ, якщо з російської делегації оновленої Держдуми знімуть санкції в асамблеї.
Ар'єв: Вихід делегації України з ПАРЄ в разі повернення росіян доволі ймовірний

Ар'єв: Вихід делегації України з ПАРЄ в разі повернення росіян доволі ймовірний 13.09.2016

На думку голови делегації України, можливе визнання повноважень представників Росії у ПАРЄ після проведення виборів на території анексованого Криму означатиме, що ця організація "не поважає себе і свої принципи".
Українці проти руйнації українсько-польського порозуміння

Українці проти руйнації українсько-польського порозуміння 12.07.2016

Заява лідера правлячої у Польщі партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, який назвав "геноцидом" знищення поляків на Волині у 1943 році, викликала негативну реакцію українських політиків та істориків.
Доповідачка ПАРЄ: На Савченко чекають у Страсбурзі

Доповідачка ПАРЄ: На Савченко чекають у Страсбурзі 06.06.2016

Надія Савченко вперше відвідає сесію ПАРЄ у червні. Чи вдасться Росії використати факт звільнення Савченко як аргумент за зняття санкцій в асамблеї?
У ПАРЄ пропонують ввести міжнародний статус парламентаря

У ПАРЄ пропонують ввести міжнародний статус парламентаря 27.01.2016

Санкції проти депутатів суперечать суті парламентаризму. Однак національна влада через санкції має право захищати свою територіальну цілісність. ПАРЄ ухвалила суперечливу резолюцію.
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