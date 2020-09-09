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Володимир Ар'єв - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Ар'єв".
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На думку голови делегації України, можливе визнання повноважень представників Росії у ПАРЄ після проведення виборів на території анексованого Криму означатиме, що ця організація "не поважає себе і свої принципи".