 Волкер: Убивство Захарченка не змінило ситуацію на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2018

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Новини

Волкер: Убивство Захарченка не змінило ситуацію на Донбасі

Ситуація на Донбасі не змінилася через вбивство ватажка "ДНР", оскільки ці території контролює Росія, відзначив спецпредставник Держдепу США щодо України. Він виступив проти проведення виборів на Сході України.

Спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер

Спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер

Вбивство лідера самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка суттєво не змінило ситуації на Донбасі, заявив у суботу, 15 вересня, спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер.

"Оскільки Росія контролює цю територію, то незалежно від його вбивства, немає ніяких змін в ситуації. Вони контролюють військові сили, продовжують тиск на Україну і продовжують гарячу фазу конфлікту", - сказав він на брифінгу в кулуарах зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії у Києві, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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Призначені на 11 листопада вибори в самопроголошених "республіках" суперечать мінським домовленостям, заявили в зовнішньополітичній службі Євросоюзу. Там очікують, що Росія використає свій вплив на сепаратистів. (08.09.2018)

13 вересня спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прибуває з візитом до Києва. В інтерв'ю DW перед початком візиту Волкер поклав на РФ відповідальність за брак поступу на переговорах. (12.09.2018)

Волкер вважає призначення "виборів" у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" кроком назад в імплементації Мінських домовленостей. Він додав, що такі вибори є незаконними, оскільки в українській Конституції немає місця таким формуванням. США підтримують проведення законних місцевих виборів на Донбасі в майбутньому після досягнення умов безпеки, але наразі умови для вільного волевиявлення не досягнуті, і законні вибори провести неможливо, додав він.

Спецпредставник Держдепу США також наголосив, що неможливо виконати всі умови Росії щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема, вести прямі переговори з бойовиками. "Росія наполягає на тому, щоб це була обмежена (миротворча місія. - Ред.), тільки для того, щоб захищати спостерігачів ОБСЄ, а не для того, щоб була гарантована безпека в регіоні. При цьому вона наполягає, щоб велися переговори безпосередньо з так званими "народними республіками", а не з самою Росією... Неможливо зробити всього", - відзначив він.

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