Волкер: Убивство Захарченка не змінило ситуацію на Донбасі

Вбивство лідера самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка суттєво не змінило ситуації на Донбасі, заявив у суботу, 15 вересня, спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер.

"Оскільки Росія контролює цю територію, то незалежно від його вбивства, немає ніяких змін в ситуації. Вони контролюють військові сили, продовжують тиск на Україну і продовжують гарячу фазу конфлікту", - сказав він на брифінгу в кулуарах зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії у Києві, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Волкер вважає призначення "виборів" у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" кроком назад в імплементації Мінських домовленостей. Він додав, що такі вибори є незаконними, оскільки в українській Конституції немає місця таким формуванням. США підтримують проведення законних місцевих виборів на Донбасі в майбутньому після досягнення умов безпеки, але наразі умови для вільного волевиявлення не досягнуті, і законні вибори провести неможливо, додав він.

Спецпредставник Держдепу США також наголосив, що неможливо виконати всі умови Росії щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема, вести прямі переговори з бойовиками. "Росія наполягає на тому, щоб це була обмежена (миротворча місія. - Ред.), тільки для того, щоб захищати спостерігачів ОБСЄ, а не для того, щоб була гарантована безпека в регіоні. При цьому вона наполягає, щоб велися переговори безпосередньо з так званими "народними республіками", а не з самою Росією... Неможливо зробити всього", - відзначив він.