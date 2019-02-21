Волкер: США підтримують свободу судноплавства в Чорному морі

Візит спеціального представника державного департаменту США Курта Волкера в Україну 26 і 27 лютого відбувся під знаком жорсткої критики агресивних дій Росії і демонстрації військової та дипломатичної підтримки України. Волкер назвав неприпустимим напад Росії на українські військові кораблі, підтвердив невизнання Вашингтоном анексії Криму і необхідність Москви припинити збройну агресію на Донбасі.

Символ військової співпраці

Напад Росії на військові кораблі України в листопаді минулого року є незаконним, українські моряки мають бути негайно звільнені, а Росія не має одностороннього права контролювати Керченську протоку. Такими заявами розпочав свій візит 26 лютого в Україну спеціальний представник державного департаменту США Курт Волкер. Ці слова прозвучали під час прес-конференції на причалі біля американського ракетного есмінця "Дональд Кук", який зайшов у порт Одеси на запрошення української сторони.

Волкер піднявся на його борт разом із європейськими дипломатами і президентом України Петром Порошенком на знак підтримки суверенітету України і невизнання анексії Криму. "Наш візит - це зміцнення нашого партнерства і підтримка принципів свободи судноплавства в Чорному морі", - заявив Волкер. У відповідь Порошенко зазначив, що розглядає цей візит американського корабля і Курта Волкера як розвиток співпраці України і США "у тому числі і в оборонній сфері".

Дипломатичний тиск

Ці ознаки військового тиску на Москву спецпредставник США доповнив ввечері в Києві заявами з дипломатичної критики Кремля. Після переговорів з Порошенком на ще одній прес-конференції Волкер звинуватив Росію у невиконанні мінських домовленостей. "Росія ніколи не дотримувалась припинення вогню. Не було повного відведення важкого озброєння. Російські війська надалі перебувають на сході України, Росія продовжує фінансувати незаконні формування і надавати їм озброєння", - наголосив американський дипломат. Він закликав Росію погодитись на миротворчу операцію під егідою ООН на Донбасі та на виконання Москвою попередніх умов з "виведення російської армії і демонтажу так званих республік".

Не менш жорстким щодо Москви став і виступ Волкера 27 лютого на V Міжнародному форумі "Окупований Крим: 5 років опору". Тут він заявив, що Вашингтон сподівається що Росія розпочне серйозну дискусію про припинення агресії в Донбасі. "Ми будемо надавати підтримку Україні доти, доки цього не станеться", - заявив Волкер. Він нагадав, що його країна зняла обмеження на надання Києву летальної зброї.

Домашнє завдання для Києва

Наостанок американський гість дав зрозуміти, що попри російську агресію Україна має виконувати свою частину зобов'язань з продовження економічних і політичних реформ і боротьби з корупцією, а також забезпечити демократичні президентські і парламентські вибори. "Ми будемо стояти поряд з вами і під час виборів, і після виборів, незалежно від того, які будуть їхні результати, ми будемо підтримувати мирну демократичну процвітаючу безпечну Україну в її законних кордонах, включаючи Кримський півострів", - зазначив Волкер.