Волкер: План Зайдіка корисний, але Росія блокує миротворчу місію

Спеціальний представник США з переговорів щодо України Курт Волкер вважає корисним мирний план щодо Донбасу, розроблений спецпредставником голови ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіном Зайдіком. Про це він заявив у четвер, 31 січня, під час брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента DW.

За словами Волкера, пропозиція Зайдіка покликана розподілити, які організації візьмуть на себе важливі функції, такі як охорона порядку, підготовка виборів, співпраця між миротворцями та цивільними адміністраціями в разі урегулювання конфлікту. Зайдік і намагається вирішити цей "розподіл праці" між ООН і ОБСЄ, додав Волкер.

Курт Волкер (фото з архіву)

"В принципі, це корисна концепція. Проблема в тому, що немає згоди Росії (...) Росія насправді не дозволяє жодного руху вперед у просуванні миротворчої місії (на Донбасі. - Ред.)", - зазначив Волкер. Він додав, що якщо ООН дадуть змогу створити "середовище безпеки", то це дозволить імплементувати мінські угоди та "покласти край конфлікту".

Києву варто запросити міжнародних спостерігачів

Волкер також прокоментував пропозицію Берліна та Парижа відправити спостерігачів у Керченську протоку. Оскільки Росія по-своєму подає події в протоці наприкінці листопада 2018 року, то, на думку Волкера, "присутність міжнародних спостерігачів там буде дуже позитивним елементом для того, щоб більше очей спостерігали за ситуацією, фіксували дії Росії". За словами американського дипломата, це може навіть запобігти насильству, подібному до того, яке мало місце 25 листопада. "Ідея моніторингу - дуже важлива", - сказав Волкер.

Проблема полягає в тому, що, на думку Росії, мандат місії ОБСЄ в Україні не поширюється на ці води, пояснив Волкер. "Україна також є дещо скептичною. Вона вітає ідею міжнародної присутності, але не хоче, щоб вони (спостерігачі. - Ред.) були тією чи іншою мірою об'єктом політичного нагляду з боку Росії", - зазначив він і пояснив, що йдеться про членство як Росії в ОБСЄ, так і російських спостерігачів у місії в Україні. Тому найкращим виходом він вважає присутність міжнародних спостерігачів в українських водах та на українських суднах на запрошення Києва.

Нагадаємо, 25 листопада три українських військових судна спробували пройти Керченською протокою до Азовського моря. Росія перекрила їм шлях під Керченським мостом, а згодом атакувала кораблі та захопила кораблі та 24 члени екіпажів. Нині українців утримують в Москві. РФ висунула їм обвинувачення в "незаконному перетині кордону". Україна вважає їх військовополоненими.