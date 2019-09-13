Волкер: Від Києва не вимагатимуть виборів на Донбасі, поки триває окупація

Міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів на окупованих територіях Донбасу, поки там залишаються підконтрольні Росії сили. Про це у неділю, 15 вересня, заявив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. "Я не бачу сценарію, коли Україну будуть підштовхувати до проведення виборів, коли території залишаються окупованими. Реалізація "формули Штайнмаєра" можлива тільки після того, як вибори відбудуться", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "1+1".

Спецпредставник Держдепу уточнив, що для того, щоб "формула Штайнмаєра" була реалізована, Росія має вивести з окупованих територій Донбасу свої війська. "Я часто спілкуюся зі своїми французькими та німецькими колегами, і знаю, що вони не бачать можливостей для місцевих виборів в середовищі, яке досі контролюють російські сили", - запевнив Волкер.

Також, за його словами, повинні бути розформовані нелегальні збройні формування, які підтримує Росія, та відновлена стабільність в регіоні. "Формула Штайнмаєра" починається з виборів, але спочатку ми повинні прийти до цієї точки, щоб були вільні вибори", - сказав Волкер.

Він також запевнив, що санкції, запроваджені за окупацію Криму, будуть залишатися чинними, допоки Москва продовжуватиме окупацію півострова. При цьому він зазначив: якщо Росія виконуватиме Мінські угоди, то США будуть розглядати послаблення санкцій, запроваджених за їхнє невиконання.

Раніше президент України Володимир Зеленський також заявив, що місцеві вибори на Донбасі можуть бути проведені лише після виведення російських військ і за українським законодавством.

"Формула Штайнмаєра" - запропонований у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) план врегулювання конфлікту на Донбасі. Він передбачає запровадження в дію українського закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на тимчасовій основі в день проведення місцевих виборів в Донбасі і на постійній основі - після опублікування звіту ОБСЄ про їхні підсумки.