 Волкер: Від Києва не вимагатимуть виборів на Донбасі, поки триває окупація | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Волкер: Від Києва не вимагатимуть виборів на Донбасі, поки триває окупація

Для проведення місцевих виборів на Сході України необхідно, що звідти були виведені підконтрольні Москві формування, заявив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер

Міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів на окупованих територіях Донбасу, поки там залишаються підконтрольні Росії сили. Про це у неділю, 15 вересня, заявив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. "Я не бачу сценарію, коли Україну будуть підштовхувати до проведення виборів, коли території залишаються окупованими. Реалізація "формули Штайнмаєра" можлива тільки після того, як вибори відбудуться", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "1+1".

Спецпредставник Держдепу уточнив, що для того, щоб "формула Штайнмаєра" була реалізована, Росія має вивести з окупованих територій Донбасу свої війська. "Я часто спілкуюся зі своїми французькими та німецькими колегами, і знаю, що вони не бачать можливостей для місцевих виборів в середовищі, яке досі контролюють російські сили", - запевнив Волкер.

DW.COM

За поданням президента Верховна Рада достроково звільнила всіх членів ЦВК. Експерти припускають, що влада України готується до проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу. (13.09.2019)

Проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу можливе лише після виведення з них російських військ, заявив президент України Володимир Зеленський (13.09.2019)

Також, за його словами, повинні бути розформовані нелегальні збройні формування, які підтримує Росія, та відновлена стабільність в регіоні. "Формула Штайнмаєра" починається з виборів, але спочатку ми повинні прийти до цієї точки, щоб були вільні вибори", - сказав Волкер.

Він також запевнив, що санкції, запроваджені за окупацію Криму, будуть залишатися чинними, допоки Москва продовжуватиме окупацію півострова. При цьому він зазначив: якщо Росія виконуватиме Мінські угоди, то США будуть розглядати послаблення санкцій, запроваджених за їхнє невиконання.

Раніше президент України Володимир Зеленський також заявив, що місцеві вибори на Донбасі можуть бути проведені лише після виведення російських військ і за українським законодавством.

"Формула Штайнмаєра" - запропонований у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) план врегулювання конфлікту на Донбасі. Він передбачає запровадження в дію українського закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на тимчасовій основі в день проведення місцевих виборів в Донбасі і на постійній основі - після опублікування звіту ОБСЄ про їхні підсумки.

Дивитись відео 02:47

Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для "переможців" (09.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для "переможців" (09.11.2018)  

Також за темою

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskiy

Зеленський: Вибори на Донбасі можливі лише після виведення військ РФ 13.09.2019

Проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу можливе лише після виведення з них російських військ, заявив президент України Володимир Зеленський

Kurt Volker Diplomat

Волкер: США готові приєднатися до "нормандського формату" 23.08.2019

Якщо виникне потреба в розширенні "нормандського формату", США готові підключитися, наголосив спецпредставник Держдепу Курт Волкер. Однак він визнав проблемність позиції Росії.

Ukraine Oligarch Ihor Kolomojskyj

Коломойський пропонує зняти з Росії частину санкцій 28.08.2019

Український олігарх Ігор Коломойський виступив за часткове зняття санкцій з Росії через її агресію на Донбасі. Однак він не уточнив, про санкції яких країн ідеться.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський у Верховній Раді

Щадний термін у ставленні Заходу до Зеленського сплив

Деякі реформи Зеленського виглядають антидемократично і вимагають однозначної оцінки, вважає Роман Гончаренко.  

Кабінет міністрів України прийняв проєкт державного бюджету на наступний рік

Український уряд затвердив проєкт держбюджету на 2020 рік

Мінімальну зарплату в наступному році планується встановити на рівні 4 723 гривень, йдеться у проєкті держбюджету.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  