Водії яких автомобілів найчастіше потрапляють в аварії в Німеччині

Водії яких автомобілів найчастіше стають винуватцями дорожно-транспортних пригод (ДТП) у Німеччині? Чоловіки чи жінки? Відповіді на ці та інші схожі питання дають автори дослідження, проведеного концерном Generali. Для цього вони проаналізували близько 700 тисяч заяв про страхові випадки, що найдішли до компанії в 2015 та 2017 роках.

Німецькі водії та кінські сили

Дані дослідження, зокрема, підтвердили поширений стереотип про те, що особливо багато ДТП на німецьких дорогах стається з вини водіїв Mercedes та BMW. Наприклад, минулого року на кожні сто легковиків Mercedes, застрахованих у цій фірмі, припало 5,4 випадка виплат за завдану шкоду. На кожну сотню BMW - 5,2 випадка. Обережніше поводяться за кермом водії Fiat та Skoda - лише по 4,6 страхових випадки.

Багато залежить від потужності двигуна. Частота аварій серед водіїв машин з двигунами до 75 кінських сил складає шість відсотків. Серед автомобілів від 250 до 300 кінських сил - майже 20 відсотків.

Як у Німеччині карають лихачів

Найчастіше ДТП стаються в містах та регіонах з найінтенсивнішим рухом. Якщо загальний рівень аварій по всій Німеччині серед клієнтів концерну Generali склав 11,7 відсотка, то у великих містах, що мають статус федеральних земель, він виявився вищим. У Берліні - 15,5 відсотка, в Гамбургу - 15,4 відсотка, в Бремені - 13,5 відсотка. Високою є також аварійінсть у густонаселеній Рурській області, навколо Франкфурта-на-Майні, на півдні Баварії, навколо Ерфурта та на сході Шлезвіг-Гольштейну. Там, де на дорогах вільніше, аварії стаються рідше. У Мекленбургу-Передній Померанії та в Бранденбургу цей показник склав лише 10,8 відсотка.

Статистичні дані страхового концерну не підтверджують думку деяких чоловіків про те, що жінки начебто гірше водять. Серед чоловіків-водіїв частота потрапляння в аварії склала 11,4 відсотка, а серед жінок - лише на один відсотковий пункт більше.

Дні тижня й погода

У які дні тижня найчастіше б'ються автомобілі? У неділю ризик потрапити в аварію в Німеччині вдвічі нижчий, ніж у четвер або п'ятницю. Автори дослідження припускають, що в ці дні наприкінці робочого тижня водії частіше кудись поспішають, що призводить до збільшення кількості ДТП.

Що з погодою та порами року? Сніг, ожеледь та інші зимові погодні умови в середньому не справляють помітного негативного впливу на статистику. За даними дослідження, найбільше аварій стається в травні та серпні. Взимку ж, як припускають експерти, водії в Німеччині поводяться обережніше. Зростання кількості аварій у теплі місяці року вони пояснюють збільшенням числа мотоциклістів на автошляхах, а також періодом відпусток, до місць проведення яких чимало жителів ФРН та сусідніх країн вирушають на машинах

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Без обмежень швидкості Німеччина - єдина європейська країна, де не діють жодні обмеження швидкості руху на більшості автобанів. Ці дороги підтримуються у бездоганному стані та ніби закликають водіїв ними поїхати. Вже з 17-річного віку у ФРН можна отримати водійське посвідчення та їздити за кермом за умови присутності у салоні авто опікуна, а з 18-річного віку цим документом можна користуватись без обмежень.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Приготуйтесь до заторів За статистикою Всезагального німецького автомобільного клубу (ADAC), в 2016 році кількість заторів на дорогах зросла приблизно на 15 відсотків. Таке зростання відбулося в результаті як збільшення кількості автомобілів на дорогах, так і через збільшення ділянок шляху, де ведеться будівництво. Отже, готуйтеся проводити багато часу у заторах, особливо у великих містах.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати На "хвості" Інколи вам може здатися, що ви чимдуж мчитеся автобаном, аж тут раптом позаду з'являються інші автомобілі, які їдуть із шаленою швидкістю. Вони практично впритул наближаються до вас, вимагаючи звільнити смугу для руху, і нерідко можуть для цього навіть нервово блимати фарами. Тому не блокуйте "швидку" ліву смугу для руху і рухайтесь нею лише для обгону.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Посміхніться, вас знімають Стережіться камер фіксації швидкості! У Німеччині вони широко використовуються скрізь - від автобанів до центрів міст. Ці пристрої встановлюються поруч з дорогою і фіксують порушників без попереджень. Якщо їздити швидше, ніж це дозволено, квитанція на сплату штрафу буде відправлена додому порушнику разом із фотографією, на якій зображений він за кермом та номерний знак автомобіля.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати "Ні" мобільним телефонам за кермом Коли ви за кермом, абсолютно заборонено навіть тримати в руках мобільний телефон. Якщо порушника упіймають, він сплатить штраф у розмірі 100 євро та отримає штрафний бал до водійського посвідчення. Штраф буде більшим, якщо розмови по телефону в дорозі стали причиною аварії, тоді можуть позбавити права керувати автомобілем. До речі, за користування телефоном можуть оштрафувати і велосипедистів.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Смуга для спецтранспорту Під час заторів німецькі водії зобов'язані заздалегідь створювати вільний простір для руху екстреного транспорту. Така смуга завжди створюється праворуч від лівої смуги для руху - іще до того, як позаду заблимають проблискові маячки автомобілів поліції, швидкої чи пожежної служби. Якщо ви не дотримуватиметесь цього правила, штраф може скласти щонайменше 200 євро, із нарахуванням штрафних балів.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Будьте пильними У випадку, якщо ви потрапили в аварію або ваш автомобіль зламався в дорозі, напоготові мають бути аварійні знаки. В такій ситуації ви маєте виставити на дорозі знак аварійної зупинки та одягнути флуоресцентний жилет, які ви зобов'язані мати у своєму авто. Також має бути і аптечка для надання першої медичної допомоги.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Водіння під "градусом" У Німеччині нульова толерантність до водіння в нетверезому стані. Це стосується як початківців, так і досвідчених водіїв. Встановлена допустима межа - це 0,5 відсотка проміле алкоголю в крові. У велосипедистів вміст алкоголю не може перевищувати 1,6 відсотка. Штрафи за керування в нетверезому стані починаються від 500 євро. Найкраще - не сідати за кермо після того, як приклались до чарки!

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Зимові шини Щойно дороги стають слизькими чи вкриваються льодом або снігом, водії зобов'язані використовувати зимові шини. У Німеччині такі погоді умови можуть бути у період з жовтня і до Великодня. Якщо їздити під час ожеледиці на літніх шинах, доведеться заплатити штраф та отримати штрафні бали.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Розслабтеся у дорозі Під час пересування німецькими автобанами та містами, найкраще дотримуватись принципу дзен: не поспішайте та бережіть свої сили. До того ж, системи залізничного сполучення та громадського транспорту у Німеччині настільки розгалужені, що, можливо, вам взагалі не знадобиться автомобіль. Автор: Луїза Шефер, Маріанна Присяжнюк



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