 Водієві висунули обвинувачення в замаху на вбивство за наїзд біля парламенту в Лондоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Водієві висунули обвинувачення в замаху на вбивство за наїзд біля парламенту в Лондоні

У понеділок відбудеться перше судове засідання щодо Саліха Х., який врізався на автомобілі в огорожу британського парламенту. Його звинувачують у спробі вбивства трьох людей.

Поліція на місці інциденту

Поліція на місці інциденту

Лондонська поліція почала офіційне розслідування щодо британця Саліха Х., який в'їхав в огорожу парламенту Великобританії. У неділю, 19 серпня, поліція повідомила, що уродженцю Судану пред'явлено два обвинувачення - у замаху на вбивство поліцейських та представників громадськості, передає агенція AP. Він має постати перед судом 20 серпня.

Вранці у вівторок, 14 серпня, легковий автомобіль врізався у групу велосипедистів та в'їхав в загородження будівлі парламенту Великобританії. В результаті цього троє людей були поранені. Двоє людей були госпіталізовані, ще одному медична допомога була надана на місці.

DW.COM

У Лондоні автомобіль врізався в огорожу будівлі парламенту Великобританії. Водія заарештували за підозрою в тероризмі. (14.08.2018)

Четверо іноземців стали жертвами нападу у Таджикистані. Влада країни не виключає можливість теракту. (30.07.2018)

29-річний Саліх Х. був заарештований незабаром після інциденту за підозрою у здійсненні терористичної атаки. Він відмовився співпрацювати зі слідством.

В рамках розслідування злочину були проведені обшуки в Бірмінгемі, де живе Саліх Х., а також в місті Ноттінгемі. За даними поліції, прокуратура розглядає випадок як теракт. За словами очевидців, автомобіль врізався в натовп пішоходів і велосипедистів на швидкості близько 40-50 кілометрів на годину. Свідки зазначають, що водій обома руками утримував кермо і дивився тільки перед собою. Після наїзду він не обернувся, щоб подивитися, якої шкоди було завдано перехожим. За версією ЗМІ, чоловік міг перебувати під дією ліків або наркотиків.

Дивитись відео 01:37
Now live
01:37 хв

Теракти у Європі за допомогою авто - трагічна хронологія (18.08.2017)

Аудіо й відео до теми

Теракти у Європі за допомогою авто - трагічна хронологія (18.08.2017)  

Також за темою

Mann fährt mit Auto in Absperrung vor Londoner Parlament

Авто врізалося в огорожу британського парламенту: поліція підозрює теракт 14.08.2018

У Лондоні автомобіль врізався в огорожу будівлі парламенту Великобританії. Водія заарештували за підозрою в тероризмі.

Großbritannien Brexit Gesetz Symbolbild

Британські депутати зобов'язали Мей узгодити з ними угоду про Brexit 13.12.2017

Депутати Великобританії ухвалили рішення, яке передбачає затвердження ними будь-якої угоди щодо Brexit. Результат голосування став поразкою уряду Терези Мей у британському парламенті.

London Tag danach

У Лондоні заарештували ймовірного терориста з ножами 27.04.2017

Поліція затримала чоловіка, який міг готувати теракт біля парламенту Великобританії. В операції ніхто не постраждав, заявили правоохоронці.

Докладно

Анґела Меркель та Володимир Путін

Меркель і Путін - надійні противники в нестабільний час

Дональд Трамп змушує Меркель і Путіна згадувати, що вони мають спільного, пише Міхаела Кюфнер. 

Вивантаження труб для Північного потоку-2

"Північний потік-2" у фокусі великої політики

Окрім Сирії та України Анґела Меркель і Володимир Путін обговорять перешкоди для "Північного потоку-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  