 Водія Hummer, який збив дитину, заарештували на два місяці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2018

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Новини

Водія Hummer, який збив дитину, заарештували на два місяці

Водія позашляховика Hummer Кирила Островського, котрий на смерть збив дитину на пішохідному переході, взяли під варту на два місяці без права на заставу.

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід водію Hummer

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід водію Hummer

Шевченківський районний суд Києва у четвер, 26 липня, заарештував 23-річного Кирила Островського, водія автомобіля Hummer, який на смерть збив 10-річну дівчинку і намагався втекти з місця злочину.

Підозрюваного у смертельній ДТП Островського заарештовано до 21 вересня без права внесення застави, повідомили в Шевченківському райсуді на Facebook.

Таким чином суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

DW.COM

Водій позашляховика Hummer, який днями на смерть збив дівчинку в Києві, відмовився надати для експертизи свої біологічні зразки, повідомили в прокуратурі. Там збираються через суд вимагати відібрати зразки. (26.07.2018)

У центрі Києва водій позашляховика Hummer на смерть збив на пішохідному переході дівчинку та намагався втекти. Йому оголошено про підозру через порушення правил безпеки дорожнього руху. (25.07.2018)

Автомобіль Hummer, на якому пересувався підозрюваний, перебуває на штрафному майданчику, про це, посилаючись на слова речниці прокуратури Києва Надії Максимець, передає агенція "Українські новини". Правоохоронці планують подати клопотання про арешт транспортного засобу.

Нагадаємо, що трагедія сталася ввечері вівторка, 24 липня, на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва. За інформацією прес-служби прокуратури Києва, 23-річний водій Hummer, порушивши правила дорожнього руху, проїхав на червоне світло світлофора та збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу разом з мамою. Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої допомоги.

Після ДТП водій зняв з автомобіля номери та намагався втекти, але був затриманий біля бізнес-центру "Парус". Під час затримання він чинив опір, проте згодом правоохоронцям довелося рятувати його від самосуду. Наступного дня йому повідомили про підозру через порушення правил безпеки дорожнього руху.

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