 Водій Hummer, що на смерть збив дитину, відмовився надати біологічні зразки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Водій Hummer, що на смерть збив дитину, відмовився надати біологічні зразки

Водій позашляховика Hummer, який днями на смерть збив дівчинку в Києві, відмовився надати для експертизи свої біологічні зразки, повідомили в прокуратурі. Там збираються через суд вимагати відібрати зразки.

Водій збив дитину на пішоходному переході

Водій збив дитину на пішоходному переході

Водій позашляховика Hummer, що 24 липня на смерть збив дівчинку на пішохідному переході у Києві, відмовився надати поліції всі свої біологічні зразки. Про це у середу, 25 липня, на своїй сторінці в Facebook повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, прокуратура Києва через суд вимагатиме відібрати зразки у водія примусово. Відповідне вона пообіцяла вранці 26 липня скерувати до Шевченківського райсуду Києва для розгляду. ЗМІ повідомляють, що за кермом автомобіля був колишній боксер Кирило Островський.

Речниця прокуратури відзначила, що хоч у водія не було виявлено ознак алкогольного сп'яніння, але лише після отримання результатів лабораторних досліджень його сечі, можна буде стверджувати, чи перебував він у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. "Тому зарано робити заяви, що він був тверезий, як дехто вже встиг інтерпретувати цю інформацію", - додала вона.

DW.COM

За перше півріччя 2018 року в ДТП на українських дорогах загинули 64 дитини. Ще майже 1700 неповнолітніх були травмовані, повідомили в Національній поліції України. (25.07.2018)

У центрі Києва водій позашляховика Hummer на смерть збив на пішохідному переході дівчинку та намагався втекти. Йому оголошено про підозру через порушення правил безпеки дорожнього руху. (25.07.2018)

Трагедія сталася ввечері вівторка, 24 липня, на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва. За інформацією прес-служби прокуратури Києва, 23-річний водій Hummer проїхав на червоне світло світлофора та збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку, яка йшла разом з мамою. Від отриманих травм дитина померла в кареті "швидкої допомоги".

Після ДТП водій зняв з автомобіля номери й намагався втекти, але був затриманий біля бізнес-центру "Парус". Під час затримання він чинив опір, проте згодом правоохоронцям довелося рятувати його від самосуду. Наступного дня йому повідомили про підозру - йому закидають порушення правил безпеки дорожнього руху.

Дивитись відео 01:22
Now live
01:22 хв

Як штрафують водіїв у Німеччині за пияцтво (04.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Як штрафують водіїв у Німеччині за пияцтво (04.07.2018)  

Також за темою

Verkehrsunfälle in Bulgarien

Hummer на смерть збив дитину в Києві: водію оголошено про підозру 25.07.2018

У центрі Києва водій позашляховика Hummer на смерть збив на пішохідному переході дівчинку та намагався втекти. Йому оголошено про підозру через порушення правил безпеки дорожнього руху.

BdT Symbolbild Warndreieck

Найрезонансніші ДТП на українських дорогах за останній рік 25.07.2018

DW зібрала найрезонансніші із аварій за останні 12 місяців. У деяких із них фігурували політики.

Докладно

Месут Езіл розлучився з німецькою збірною

DFB може лише програти

Ситуація навколо Езіла кидає тінь на прагнення ФРН отримати право на проведення ЧЄ з футболу, пише Йоша Вебер.  

Торговельна політика Трампа: м'яч у власні ворота

Торговельна політика Трампа: м'яч у власні ворота

Якщо економічна суперечка з ЄС ніби розрядилась, то конфлікт між США та іншими торговельними партнерами загострюється.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  