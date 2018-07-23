Водій Hummer, що на смерть збив дитину, відмовився надати біологічні зразки

Водій позашляховика Hummer, що 24 липня на смерть збив дівчинку на пішохідному переході у Києві, відмовився надати поліції всі свої біологічні зразки. Про це у середу, 25 липня, на своїй сторінці в Facebook повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, прокуратура Києва через суд вимагатиме відібрати зразки у водія примусово. Відповідне вона пообіцяла вранці 26 липня скерувати до Шевченківського райсуду Києва для розгляду. ЗМІ повідомляють, що за кермом автомобіля був колишній боксер Кирило Островський.

Речниця прокуратури відзначила, що хоч у водія не було виявлено ознак алкогольного сп'яніння, але лише після отримання результатів лабораторних досліджень його сечі, можна буде стверджувати, чи перебував він у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. "Тому зарано робити заяви, що він був тверезий, як дехто вже встиг інтерпретувати цю інформацію", - додала вона.

Трагедія сталася ввечері вівторка, 24 липня, на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва. За інформацією прес-служби прокуратури Києва, 23-річний водій Hummer проїхав на червоне світло світлофора та збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку, яка йшла разом з мамою. Від отриманих травм дитина померла в кареті "швидкої допомоги".

Після ДТП водій зняв з автомобіля номери й намагався втекти, але був затриманий біля бізнес-центру "Парус". Під час затримання він чинив опір, проте згодом правоохоронцям довелося рятувати його від самосуду. Наступного дня йому повідомили про підозру - йому закидають порушення правил безпеки дорожнього руху.