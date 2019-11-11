Водневі автомобілі: ентузіазм в Азії, сумніви в Німеччині

У Німеччині швидко зростає інтерес до водню (H2) як до палива. Але чи є цей екологічний енергоносій перспективним паливом для автомобілів? Думки з цього приводу різко розійшлися. Так, міністр транспорту ФРН Андреас Шоєр (Andreas Scheuer) на конференції "Водень і енергетичний поворот" в Берліні 5 листопада несподівано для багатьох оголосив, що у 2021-2022 роках дорогами країни повинні їздити 60 тисяч водневих автомобілів.

Автомобільна промисловість, продовжив міністр, "має вивести на ринок доступні автомобілі і показати людям, що ця техніка надійно працює". При цьому станом на 1 січня 2019 року в Німеччині було зареєстровано менше 400 водневих автомобілів.

Volkswagen іншої думки

Утім, іншої думки дотримується глава концерну Volkswagen Герберт Дісс (Herbert Diess). Рівно за добу до майже ультимативної вимоги міністра він виступив на церемонії початку серійного виробництва першого "народного електромобіля" VW ID.3. У своїй промові Дісс зупинився і на водневій технології. Її час, вважає топменеджер VW, настане в 2030-х роках, проте застосовувати її переважно будуть на вантажних автомобілях, потягах та кораблях.

Іншими словами, найбільший автобудівник Німеччини і світу навіть не думає виконувати вимогу міністра: Volkswagen цілком зробив ставку на електромобілі. Повністю електричних легкових машин у ФРН було станом на 1 січня 2019 року понад 83 тисячі. До них можна додати понад 340 тисяч гібридів, з яких 67 тисяч є плагін-гібридами, що підзаряджаються від розетки.

Увечері того ж 4 листопада в Берліні відбулася зустріч канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) з керівниками німецького автопрому, на якій обговорювався розвиток електромобільності в Німеччині. Одне з рішень: у найближчі два роки побудувати в усій країні 50 тисяч нових загальнодоступних зарядних станцій. Зараз їх близько 21 тисячі, і вважається, що це вкрай мало для широкого впровадження автомобілів на електричній тязі. Уряд ФРН ставить завдання до 2030 року довести кількість таких станцій до одного мільйона.

BEV проти FCEV: нерівні сили

А наступного дня після участі в цій зустрічі Андреас Шоєр на конференції, присвяченій водню, не без гордості повідомив, що "навесні 2020 року в нас в Німеччині буде вже 100 водневих заправних станцій". До 2021 року до них повинні додатися ще 15. Відповідну заяву про наміри міністр підписав зі спільним підприємством H2Mobility, в яке поряд з такими енергетичними компаніями, як Shell і Total, входить і німецький автобудівник Daimler.

Він з минулого року малими партіями випускає водневий Mercedes GLC F-Cell, який у семи німецьких містах можна взяти в лізинг. А у вересні на Франкфуртському автосалоні була представлена ​​модель BMW i Hydrogen Next, виробництво якої, знову ж таки малими партіями, баварський автоконцерн почне в 2022 році.

На Франкфуртському автосалоні поруч з BMW i Hydrogen Next демонструвався паливний елемент

Всі ці цифри показують, яким на даний момент на німецькому ринку є розклад сил між двома екологічними альтернативами автотранспорту з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) - між електромобілями, які працюють від акумуляторних батарей (BEV), і водневими автомобілями (FCEV), в яких енергія для електромотора виробляється завдяки реакції H2 з киснем в паливних елементах.

У такій ситуації автомобільна промисловість Німеччини однозначно зробила вибір на користь електромобілів, наголосив президент Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA) Бернгард Маттес (Bernhard Mattes) на конференції Handelsblatt Auto-Gipfel 2019, що відбулася в кінці жовтня в Штутгарті. На інших континентах, додав він, можуть зробити ставку і на інші технології (він мав на увазі "водневі" плани Японії і Південної Кореї), але Європі, на його думку, створення розгалуженої інфраструктури одночасно для декількох видів альтернативних двигунів фінансово просто не потягнути.

Toyota Mirai: виробництво зросте на порядок

На цій галузевій конференції автобудівники і їхні постачальники обговорювали перспективи німецького і світового автопрому, і мова, дійсно, йшла головним чином про гібриди і електромобілі. Однак дві доповіді були присвячені водневим автомобілям. Вельми показово, що з ними виступили представники двох азійських фірм.

Віцепрезидент з наукових досліджень і розробок європейського відділення Toyota Ґеральд Кілльманн (Gerald Killmann) повідомив, що ця японська компанія вдесятеро збільшить випуск водневого автомобіля Toyota Mirai. Навів він і абсолютні цифри: досі щорічно випускалися три тисячі одиниць, обсяги виробництва нового покоління цієї моделі вирішено збільшити до 30 тисяч на рік (для порівняння: в 2018 році компанія продала в усьому світі понад 10,5 мільйона автомобілів).

При цьому менеджер нагадав історію успіху першого в світі серійного гібридного автомобіля Toyota Prius. Перше покоління, яке стартувало в 1997 році, було збитковим, друге, за його словами, пішло вже краще, а "третє забезпечило хороший прибуток, сьогодні понад половина продаваних нами в Європі автомобілів - це гібриди". Щось подібне може статися і з водневою технологією, переконаний Геральд Кілльманн.

Основними потенційними покупцями моделі Toyota Mirai він вважає таксомоторні компанії, сервіси перевезення VIP-пасажирів, парки службових машин компаній і відомств. І справа тут не лише у високій ціні (у Німеччині цей водневий автомобіль коштує близько 80 тисяч євро).

Компанія Toyota виходить з того, розповів Кілльманн, що пересічному покупцеві більше підходять електромобілі: у нього машина вночі і значну частину дня зазвичай простоює, тому є час її зарядити. "У водневої технології перспективи швидше в професійній сфері, там, де автомобіль повинен працювати цілодобово або перевозити вантажі", - зазначив доповідач і вказав на вирішальні переваги машин на паливних елементах: заправка триває три-п'ять хвилин, а дальність пробігу становить понад 500 кілометрів.

Hyundai Nexo і водневі вантажівки для Швейцарії

Таким чином, два лідери світової автомобільної промисловості, Volkswagen і Toyota, практично сходяться в тому, що водень отримає широке поширення на вантажному автотранспорті. Розходяться вони в оцінці термінів. І це явно пов'язано з тим, що в Японії вже діє узгоджений між урядом, автобудівниками і інфраструктурними компаніями план до 2030 року довести кількість водневих автомобілів на дорогах країни до 800 тисяч. А в Німеччині є урядовий план до того ж часу довести кількість електромобілів до 7-10,5 мільйона.

Тим часом у Південній Кореї стартував пілотний проект з переведення на H2 одразу трьох міст. Йдеться не лише про автомобільний транспорт, а й про електроенергетику та теплопостачання, і Hyundai постачатиме туди свої паливні елементи, розповів в Штутгарті представник німецького відділення цієї південнокорейської компанії Олівер Ґутт (Oliver Gutt). Одночасно Hyundai нарощує випуск як водневого позашляховика Hyundai Nexo, який почався в 2018 році (коштує в Німеччині близько 70 тисяч євро), так і H2-вантажівок.

Водневий автомобіль Hyundai Nexo на цьогорічному Франкфуртському автосалоні

Зараз Hyundai, продовжив Олівер Ґутт, починає виконувати замовлення, отриманого зі Швейцарії: протягом п'яти років туди будуть поставлені 1600 вантажівок, які працюватимуть на паливних елементах. У них в цій країні з екологічних (і, відповідно, іміджевих) міркувань зацікавлені, зокрема, великі мережі супермаркетів. Щоправда, в альпійській республіці повинні ще побудувати відповідні заправні станції.

Прототип безпілотного водневого вантажного автомобіля південнокорейської компанії Hyundai

Без "зеленого" водню прориву не буде

Олівер Ґутт порекомендував стежити за розвитком мережі водневих заправок в Європі на німецькому сайті h2.live. Там одразу ж впадає в очі: Німеччина зі своїми майже ста станціями є безперечним європейським лідером. Або, інакше кажучи: в інших країнах континенту інфраструктура для H2 розвинена ще менше.

Принципово важливим є також питання, звідки береться водень. Виробляти його з вуглеводнів, наприклад, з природного газу, з економічної точки зору видається не дуже виправданим, адже у такому випадку автомобілі можна було б безпосередньо заправляти стисненим (CNG) або зрідженим природним газом (LNG).

З точки зору екології і захисту клімату сенс має лише "зелений" водень, отриманий із звичайної води методом електролізу з використанням надлишкової електроенергії вітряних і сонячних електростанцій. Але широке промислове впровадження експериментально вже апробованої технології Power to Gas тільки починається. Правда, уряд ФРН твердо має намір форсувати цей процес.

Міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier), який виступав разом з Андреасом Шоєром на конференції в Берліні, заявив: "Ми хочемо, щоб Німеччина стала в галузі водневих технологій номером один у світі". Наскільки реалістичним є це гасло в автомобільній сфері, покаже час. Але найперші в світі водневі потяги почали перевозити пасажирів саме у Німеччині.

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