 Водневі автомобілі: ентузіазм в Азії, сумніви в Німеччині | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.11.2019

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Економіка

Водневі автомобілі: ентузіазм в Азії, сумніви в Німеччині

Toyota і Hyundai переконані в перспективах водню, натомість у Volkswagen вважають, що він не на часі. Багато хто у Німеччині розглядає його як паливо для вантажних, а не легкових автомобілів.

Автомобіль Toyota Mirai, що працює на водні

Автомобіль Toyota Mirai, що працює на водні

У Німеччині швидко зростає інтерес до водню (H2) як до палива. Але чи є цей екологічний енергоносій перспективним паливом для автомобілів? Думки з цього приводу різко розійшлися. Так, міністр транспорту ФРН Андреас Шоєр (Andreas Scheuer) на конференції "Водень і енергетичний поворот" в Берліні 5 листопада несподівано для багатьох оголосив, що у 2021-2022 роках дорогами країни повинні їздити 60 тисяч водневих автомобілів.

Автомобільна промисловість, продовжив міністр, "має вивести на ринок доступні автомобілі і показати людям, що ця техніка надійно працює". При цьому станом на 1 січня 2019 року в Німеччині було зареєстровано менше 400 водневих автомобілів.

Volkswagen іншої думки

Утім, іншої думки дотримується глава концерну Volkswagen Герберт Дісс (Herbert Diess). Рівно за добу до майже ультимативної вимоги міністра він виступив на церемонії початку серійного виробництва першого "народного електромобіля" VW ID.3. У своїй промові Дісс зупинився і на водневій технології. Її час, вважає топменеджер VW, настане в 2030-х роках, проте застосовувати її переважно будуть на вантажних автомобілях, потягах та кораблях.

Іншими словами, найбільший автобудівник Німеччини і світу навіть не думає виконувати вимогу міністра: Volkswagen цілком зробив ставку на електромобілі. Повністю електричних легкових машин у ФРН було станом на 1 січня 2019 року понад 83 тисячі. До них можна додати понад 340 тисяч гібридів, з яких 67 тисяч є плагін-гібридами, що підзаряджаються від розетки.

Увечері того ж 4 листопада в Берліні відбулася зустріч канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) з керівниками німецького автопрому, на якій обговорювався розвиток електромобільності в Німеччині. Одне з рішень: у найближчі два роки побудувати в усій країні 50 тисяч нових загальнодоступних зарядних станцій. Зараз їх близько 21 тисячі, і вважається, що це вкрай мало для широкого впровадження автомобілів на електричній тязі. Уряд ФРН ставить завдання до 2030 року довести кількість таких станцій до одного мільйона.

BEV проти FCEV: нерівні сили

А наступного дня після участі в цій зустрічі Андреас Шоєр на конференції, присвяченій водню, не без гордості повідомив, що "навесні 2020 року в нас в Німеччині буде вже 100 водневих заправних станцій". До 2021 року до них повинні додатися ще 15. Відповідну заяву про наміри міністр підписав зі спільним підприємством H2Mobility, в яке поряд з такими енергетичними компаніями, як Shell і Total, входить і німецький автобудівник Daimler.

Він з минулого року малими партіями випускає водневий Mercedes GLC F-Cell, який у семи німецьких містах можна взяти в лізинг. А у вересні на Франкфуртському автосалоні була представлена ​​модель BMW i Hydrogen Next, виробництво якої, знову ж таки малими партіями, баварський автоконцерн почне в 2022 році.

BMW i Hydrogen Next

На Франкфуртському автосалоні поруч з BMW i Hydrogen Next демонструвався паливний елемент

Всі ці цифри показують, яким на даний момент на німецькому ринку є розклад сил між двома екологічними альтернативами автотранспорту з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) - між електромобілями, які працюють від акумуляторних батарей (BEV), і водневими автомобілями (FCEV), в яких енергія для електромотора виробляється завдяки реакції H2 з киснем в паливних елементах.

У такій ситуації автомобільна промисловість Німеччини однозначно зробила вибір на користь електромобілів, наголосив президент Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA) Бернгард Маттес (Bernhard Mattes) на конференції Handelsblatt Auto-Gipfel 2019, що відбулася в кінці жовтня в Штутгарті. На інших континентах, додав він, можуть зробити ставку і на інші технології (він мав на увазі "водневі" плани Японії і Південної Кореї), але Європі, на його думку, створення розгалуженої інфраструктури одночасно для декількох видів альтернативних двигунів фінансово просто не потягнути.

Toyota Mirai: виробництво зросте на порядок

На цій галузевій конференції автобудівники і їхні постачальники обговорювали перспективи німецького і світового автопрому, і мова, дійсно, йшла головним чином про гібриди і електромобілі. Однак дві доповіді були присвячені водневим автомобілям. Вельми показово, що з ними виступили представники двох азійських фірм.

Віцепрезидент з наукових досліджень і розробок європейського відділення Toyota Ґеральд Кілльманн (Gerald Killmann) повідомив, що ця японська компанія вдесятеро збільшить випуск водневого автомобіля Toyota Mirai. Навів він і абсолютні цифри: досі щорічно випускалися три тисячі одиниць, обсяги виробництва нового покоління цієї моделі вирішено збільшити до 30 тисяч на рік (для порівняння: в 2018 році компанія продала в усьому світі понад 10,5 мільйона автомобілів).

При цьому менеджер нагадав історію успіху першого в світі серійного гібридного автомобіля Toyota Prius. Перше покоління, яке стартувало в 1997 році, було збитковим, друге, за його словами, пішло вже краще, а "третє забезпечило хороший прибуток, сьогодні понад половина продаваних нами в Європі автомобілів - це гібриди". Щось подібне може статися і з водневою технологією, переконаний Геральд Кілльманн.

Основними потенційними покупцями моделі Toyota Mirai він вважає таксомоторні компанії, сервіси перевезення VIP-пасажирів, парки службових машин компаній і відомств. І справа тут не лише у високій ціні (у Німеччині цей водневий автомобіль коштує близько 80 тисяч євро).

Компанія Toyota виходить з того, розповів Кілльманн, що пересічному покупцеві більше підходять електромобілі: у нього машина вночі і значну частину дня зазвичай простоює, тому є час її зарядити. "У водневої технології перспективи швидше в професійній сфері, там, де автомобіль повинен працювати цілодобово або перевозити вантажі", - зазначив доповідач і вказав на вирішальні переваги машин на паливних елементах: заправка триває три-п'ять хвилин, а дальність пробігу становить понад 500 кілометрів.

Hyundai Nexo і водневі вантажівки для Швейцарії

Таким чином, два лідери світової автомобільної промисловості, Volkswagen і Toyota, практично сходяться в тому, що водень отримає широке поширення на вантажному автотранспорті. Розходяться вони в оцінці термінів. І це явно пов'язано з тим, що в Японії вже діє узгоджений між урядом, автобудівниками і інфраструктурними компаніями план до 2030 року довести кількість водневих автомобілів на дорогах країни до 800 тисяч. А в Німеччині є урядовий план до того ж часу довести кількість електромобілів до 7-10,5 мільйона.

Тим часом у Південній Кореї стартував пілотний проект з переведення на H2 одразу трьох міст. Йдеться не лише про автомобільний транспорт, а й про електроенергетику та теплопостачання, і Hyundai постачатиме туди свої паливні елементи, розповів в Штутгарті представник німецького відділення цієї південнокорейської компанії Олівер Ґутт (Oliver Gutt). Одночасно Hyundai нарощує випуск як водневого позашляховика Hyundai Nexo, який почався в 2018 році (коштує в Німеччині близько 70 тисяч євро), так і H2-вантажівок.

Водневий автомобіль Hyundai Nexo на Франкфуртському автосалоні

Водневий автомобіль Hyundai Nexo на цьогорічному Франкфуртському автосалоні

Зараз Hyundai, продовжив Олівер Ґутт, починає виконувати замовлення, отриманого зі Швейцарії: протягом п'яти років туди будуть поставлені 1600 вантажівок, які працюватимуть на паливних елементах. У них в цій країні з екологічних (і, відповідно, іміджевих) міркувань зацікавлені, зокрема, великі мережі супермаркетів. Щоправда, в альпійській республіці повинні ще побудувати відповідні заправні станції.

Прототип безпілотного водневого вантажного автомобіля південнокорейської компанії Hyundai

Прототип безпілотного водневого вантажного автомобіля південнокорейської компанії Hyundai

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Без "зеленого" водню прориву не буде

Олівер Ґутт порекомендував стежити за розвитком мережі водневих заправок в Європі на німецькому сайті h2.live. Там одразу ж впадає в очі: Німеччина зі своїми майже ста станціями є безперечним європейським лідером. Або, інакше кажучи: в інших країнах континенту інфраструктура для H2 розвинена ще менше.

Принципово важливим є також питання, звідки береться водень. Виробляти його з вуглеводнів, наприклад, з природного газу, з економічної точки зору видається не дуже виправданим, адже у такому випадку автомобілі можна було б безпосередньо заправляти стисненим (CNG) або зрідженим природним газом (LNG).

З точки зору екології і захисту клімату сенс має лише "зелений" водень, отриманий із звичайної води методом електролізу з використанням надлишкової електроенергії вітряних і сонячних електростанцій. Але широке промислове впровадження експериментально вже апробованої технології Power to Gas тільки починається. Правда, уряд ФРН твердо має намір форсувати цей процес.

Міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier), який виступав разом з Андреасом Шоєром на конференції в Берліні, заявив: "Ми хочемо, щоб Німеччина стала в галузі водневих технологій номером один у світі". Наскільки реалістичним є це гасло в автомобільній сфері, покаже час. Але найперші в світі водневі потяги почали перевозити пасажирів саме у Німеччині.

Дивитись відео 03:03

Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? - Фактчек DW (16.10.2019)

  • Звичайна розетка мало придатна для заряджання електромобілів

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Звичайна розетка не дуже підходить

    Свій електромобіль можна зарядити і від звичайної побутової розетки напругою в 220 вольт. Утім, робити це рекомендовано лише в разі крайньої необхідності. Звичайна вилка має дуже малу зарядну потужність (близько 2,3 кіловата), а тому процес заряджання триватиме годинами. У цей час електромережа помешкання буде перевантажена, через що зростає ризик загоряння кабелю.

  • Трифазна розетка дозводить зарядити електромобіль швидше

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Швидше - від трифазної розетки

    Значно швидше зарядити електромобіль вдасться за допомогою трифазної розетки напругою 380 (400) вольт. Однак для заряджання від трифазної розетки потрібен спеціальний пристрій, який з'єднаний з електромобілем та регулює зарядну потужність.

  • Зарядна станція Wallbox значно пришвидшить заправку елктромобіля

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Спеціальна зарядна станція Wallbox для електромобілів

    Ще легше зарядити електромобіль, якщо ви встановили вдома зарядну станцію Wallbox. В принципі, це ніщо інше, як прикріплена на стіні спеціальна розетка для електрокарів. Але за її допомогою електромобіль можна зарядити в десять разів швидше. Виробників таких станцій чимало: від автокомпаній до постачальників струму. Знайти їх у продажу - не проблема.

  • Зарядні пункти у Берліні

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Заправка на узбіччі

    Дорогою "заправити" електромобіль можна також за допомогою зарядних пунктів: у Німеччині на сьогодні налічується понад 16 тисяч вільнодоступних пунктів, стверджують у галузевій асоціації. Близько 12 відсотків з них дозволяють швидку зарядку електрмообілів. Таким чином, на один пункт зарядки в Німеччині припадає приблизно 10 електромобілів. Такий показник рекомендувала і Єврокомісія.

  • Зарядні пункти для електромобілів у ФРН: уряд хоче 100 тисяч до 2020 року

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Віставання від плану

    На додачу до вже наявних зарядних пунктів по всій Німеччині мають до 2020 року з'явитися ще щонайменше 100 тисяч зарядних пунктів - саме такий план прописано у коаліційній угоді між правлячими партіями ХДС та СДПН. Однак до цього показника ще далеко: за два останніх роки міністерство транспорту ФРН хоч і дало дозволи на спорудження 16 тисяч, але ввели в експлуатації лише близько тисячі.

  • На зарядній станції Tesla Supercharger

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Швидко, швидше, найшвидше

    Автовиробники також будують свої зарядні станції, як-от Tesla. Однак "заправитися" безкоштовно - це вже в минулому. Тепер клієнти на Tesla Supercharger повинні платити. BMW та Porsche також планують будувати свої мережі зарядних станцій. Перший прототип має потужність 450 кіловат - утричі вищу, ніж Supercharger. Це дозволить за три хвилини зарядити електрокар на 100 кілометрів шляху.

  • Зарядна станція Ubitricity у Берліні

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядка від ліхтаря

    Швидко та недорого створити велику кількість зарядних пунктів має намір берлінський стартап Ubitricity, Для цього він планує переобладнти під зарядні станції стовпи вуличних ліхтарів. У Берліні в наступні два роки мають з'витися до тисячі таких зарядних пунктів. Такі пункти на базі ліхтарів вже є в Лондоні. Хто захоче зарядити електрмобіль у такий спосіб, повинен мати при собі спеціальний кабель.

  • Система для швидкої зарядки Технічного університету Ґраца

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Робот-заправник

    Досить неприємна ситуація, коли ви хочете "заправити" свій електрокар, а на загальнодоступній зарядці стоїть вже чиясь машина. І ще гірше, коли вона вже повністю зарядилася і не мала б займати місце. Вирішенням могли б стати автоматичні зарядні станції, на яких електромобілі "заправляли" б роботи. Саме над цим працюють дослідники з Технічного університету Ґраца, що в Австрії.

  • Автовиробники прагнуть, щоб електромобілі заправляли роботи.

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Автовиробники роблять ставку на роботів

    Інші дослідники теж працюють над розробкою роботів для заряджання електромобілів, як-от в Університеті Хемніца (на фото). Автоконцерн Volkswagen у співпраці з виробником роботів Kuka рік тому також представив відповідну розробку, а енергопостачальна компанія Innogy - робота-заправника у лютому цього року. Розробляє такі системи і Tesla.

  • Станція для заміни батарей в електромобілях від фірми nio

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Заміна батареї: повна замість порожньої

    Зарядка триває надто довго? Тоді, можливо, варто просто замінити батарею. Китайський автовиробник nio розробив спеціальні гаражі, в яких роботи замінюють батареї. Триває увесь процес лише дві хвилини. 18 таких установок уже працюють. До 2020 року компанія повинна збудувати уздовж важливого транзитного маршруту з півночі на південь Китаю до 1100 таких станцій.

  • У майбутньому зарядити електромобіль можна буде і без кабелю

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядити без кабелю

    Технологія, яка вже доступна навіть для зубних щіток, у майбутньому має використовуватися і для електромобілів: індуктивна зарядка. Для "заправки" авто повинне зупинитися на спеціальному майданчику, струм буде передано бездротовим шляхом. А точно запаркувати електромобіль для зарядки допоможе автоматика. Над цим рішенням працюють такі автовиробники як Volkswagen, Mercedes, Porsche, Hyundai та Kia.

  • Renault та Qualcomm збудували у Франції тестову ділянку дороги для мобільної зарядки

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядка під час їзди

    Ще більший комфорт забезпечить індуктивна зарядка, для якої не потрібно спеціально зупинятися. Автоконцерн Renault та виробник чіпів Qualcomm випробовують у Франції мобільну індуктивну зарядку. Тестову ділянку дороги обладнано магнітними коліями, батареї електромобілів мають заряджатися на швидкості в 100 кілометрів на годину. Над такою розробкою працює і стартап в Ізраїлі.

  • Мобільна зарядна станція фірми Chargery

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Рішення на крайній випадок

    ... а якщо все пішло не так - й зарядний пункт зайнятий, і робот поламався - то тоді за допомогою потрібно звернутися до мобільного сервісу із заряджання електрокарів. У ФРН співробітники стартапу Chargery за потреби швидко доставлять powerbank для знеструмленого авто, "заправлять" і відвезуть мобільний зарядний пристрій назад. Щоправда, повна зарядка триватиме до чотирьох годин.

    Автор: Інза Вреде, Андрій Пробитюк


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