Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув український військовий

Один український військовослужбовець 1978 року народження загинув унаслідок обстрілів на Донбасі у вівторок, 17 липня, повідомляється на сайті міністерства оборони України. У відомстві повідомлили про зафіксовані "два прицільні ворожі обстріли" з північного напрямку. Згідно з повідомленням Києва, проросійські бойовики "застосували гранатомети та стрілецьке озброєння" у населених пунктах Золоте і Гнутове.

Окрім того, за інформацією прес-центру штабу операції об'єднаних сил (ООС), у районі проведення операції на маріупольському напрямку один бойовик хотів здатися українським військам, але був убитий пострілом у спину колишніми товаришами зі служби.

Минулого тижня в ОБСЄ заявляли про помітне скорочення порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Раніше тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі дійшла згоди щодо запровадження перемир'я починаючи з 1 липня.