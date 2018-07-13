 Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

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Новини

Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув український військовий

В українському міноборони повідомляють про загибель одного українського солдата у першій половині дня 17 липня.

Українські сили втратили ще одного бійця

Один український військовослужбовець 1978 року народження загинув унаслідок обстрілів на Донбасі у вівторок, 17 липня, повідомляється на сайті міністерства оборони України. У відомстві повідомлили про зафіксовані "два прицільні ворожі обстріли" з північного напрямку. Згідно з повідомленням Києва, проросійські бойовики "застосували гранатомети та стрілецьке озброєння" у населених пунктах Золоте і Гнутове.

Окрім того, за інформацією прес-центру штабу операції об'єднаних сил (ООС), у районі проведення операції на маріупольському напрямку один бойовик хотів здатися українським військам, але був убитий пострілом у спину колишніми товаришами зі служби. 

Минулого тижня в ОБСЄ заявляли про помітне скорочення порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Раніше тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі дійшла згоди щодо запровадження перемир'я починаючи з 1 липня.

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