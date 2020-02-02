 Внаслідок нападу у Малі було вбито понад 30 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Внаслідок нападу у Малі було вбито понад 30 людей

Через напад на ґрунті етнічного конфлікту між племенами фульбе і догонів у Малі було вбито понад 30 людей. Крім того, внаслідок нападу в тому ж регіоні країни вбиті дев'ять солдатів.

Малійські військові

Малійські військові

Щонайменше 31 людина була вбита під час збройного нападу у центральній частині Малі у п'ятницю, 14 лютого, повідомила місцева влада. Напад був скоєний у селищі Огоссагоу, де переважно мешкають представники етнічної групи фульбе.

За неофіційними даними, напад скоїли бійці народності догонів, які конфліктують з фульбе. Як повідомив голова селища Алі Усман Баррі, в нападі брали участь близько 30 бойовиків, передає агенція AFP. "Будинки та посіви були спалені, худобу також спалили чи забрали", - додав він.

DW.COM

Французькі військовослужбовці загинули внаслідок зіткнення військових вертольотів в Малі. В Африці в операції проти ісламістів задіяні 4500 французьких солдатів. (26.11.2019)

Ще 600 військових поповнять військовий контингент Франції в африканському регіоні Сахель для боротьби з ісламістами. (02.02.2020)

Зниклими безвісти після нападу вважаються 28 людей, повідомив на умовах анонімності один з місцевих чиновників. Напад було скоєно через кілька годин після того, як урядові військові залишили цей район.

Пізніше того ж дня під час нападу в регіоні Гао, що у центрі Малі, внаслідок нападу бойовиків, здійсненого з засідки, були вбиті вісім солдатів, а у військовому таборі Мондоро - ще один. Ще четверо солдатів отримали поранення.

У Малі за останні чотири роки посилилися етнічні конфлікти між племенем фульбе, представники якого переважно займаються скотарством, та племенами догон і бамбара, котрі займаються землеробством. Загострення пов'язують із появою в регіоні ісламістської групи, котра набирає членів до своїх лав переважно з народності фульбе. У свою чергу, догони і бамбара теж організовуються у "групи самозахисту". За даними Human Rights Watch, у 2019 році внаслідок конфліктів в центральному Малі загинуло 450 цивільних.

Також за темою

Mali Sevare französische Truppen

Франція перекине до Африки ще 600 військових 02.02.2020

Ще 600 військових поповнять військовий контингент Франції в африканському регіоні Сахель для боротьби з ісламістами.

Symbolbilder Niger Armee

Під час нападу ісламістів у Нігері загинули понад 100 людей 10.01.2020

Внаслідок нападу ісламістських екстремістів на військову базу у Нігері загинув 31 нігерійський військовий та більше 80 нападників.

Burkina Faso Militär l Viele Tote nach Angriffen

У Буркіна-Фасо ісламісти вбили 35 цивільних і сім військових 25.12.2019

Ісламісти здійснили подвійний напад у провінції Сум у західноафриканській країні Буркіна-Фасо. Внаслідок атак загинуло 35 цивільних та семеро військових.

Реклама

Докладно

На одній з панелей Мюнхенської конференції з безпеки

Які сигнали ФРН посилає Росії з Мюнхенської конференції

Чим запам'ятався перший день Мюнхенської конференції з безпеки? Репортаж DW.  

півень, кури

ЄС частково зняв заборону на імпорт м'яса птиці з України

Заборону на імпорт м'яса птиці з України ЄС запровадив після випадків пташиного грипу на Вінничині.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  