Внаслідок нападу у Малі було вбито понад 30 людей

Щонайменше 31 людина була вбита під час збройного нападу у центральній частині Малі у п'ятницю, 14 лютого, повідомила місцева влада. Напад був скоєний у селищі Огоссагоу, де переважно мешкають представники етнічної групи фульбе.

За неофіційними даними, напад скоїли бійці народності догонів, які конфліктують з фульбе. Як повідомив голова селища Алі Усман Баррі, в нападі брали участь близько 30 бойовиків, передає агенція AFP. "Будинки та посіви були спалені, худобу також спалили чи забрали", - додав він.

Зниклими безвісти після нападу вважаються 28 людей, повідомив на умовах анонімності один з місцевих чиновників. Напад було скоєно через кілька годин після того, як урядові військові залишили цей район.

Пізніше того ж дня під час нападу в регіоні Гао, що у центрі Малі, внаслідок нападу бойовиків, здійсненого з засідки, були вбиті вісім солдатів, а у військовому таборі Мондоро - ще один. Ще четверо солдатів отримали поранення.

У Малі за останні чотири роки посилилися етнічні конфлікти між племенем фульбе, представники якого переважно займаються скотарством, та племенами догон і бамбара, котрі займаються землеробством. Загострення пов'язують із появою в регіоні ісламістської групи, котра набирає членів до своїх лав переважно з народності фульбе. У свою чергу, догони і бамбара теж організовуються у "групи самозахисту". За даними Human Rights Watch, у 2019 році внаслідок конфліктів в центральному Малі загинуло 450 цивільних.