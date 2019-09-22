 Внаслідок ДТП на Житомирщині загинули дев′ятеро пасажирів автобуса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2019

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Новини

Внаслідок ДТП на Житомирщині загинули дев'ятеро пасажирів автобуса

Щонайменше дев'ятеро осіб загинули і 10 отримали травми внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом на Житомирщині. Водія вантажівки затримали.

У ДТП на Житомирщині загинули дев'ятеро осіб

У ДТП на Житомирщині загинули дев'ятеро осіб

Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом у Новоград-Волинському районі Житомирської області загинули дев'ятеро людей, ще 10 отримали травми. ДТП сталася увечері неділі, 22 вересня, на автомагістралі Київ-Чоп, інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

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За інформацією правоохоронців, водій автобуса сполученням "Житомир-Яремча" зупинився на узбіччі для заміни колеса. У цей час 55-річний водій вантажівки DAF з напівпричепом не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом. Загалом у автобусі подорожували 49 пасажирів. У момент ДТП частина людей перебувала на узбіччі дороги.

Внаслідок аварії загинули дев'ятеро пасажирів автобуса, їхні особи встановлюють. Ще дев'ятьох пасажирів віком від 42-ох до 71 року із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до Новоград-Волинської лікарні. Необхідну медичну допомогу надали і водієві вантажівки, після чого його затримала поліція.

Тим часом Держслужба України з надзвичайних ситуацій повідомила про 11 госпіталізованих осіб.

Нагадаємо, останніми вихідними аварія з дев'тьма загиблими сталася в Одеській області

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