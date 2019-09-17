 Внаслідок вибухів у мечеті на сході Афганістану загинули понад 60 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2019

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Новини

Внаслідок вибухів у мечеті на сході Афганістану загинули понад 60 людей

Унаслідок вибухів в одній із мечетей на сході Афганістану загинули щонайменше 62 людини, ще понад 30 отримали поранення.

Внаслідок вибухів у мечеті на сході Афганістану загинули понад 60 людей, ще понад 30 отримали поранення

Внаслідок вибухів у мечеті на сході Афганістану загинули понад 60 людей, ще понад 30 отримали поранення

В одній з мечетей у провінції Нангархар на сході Афганістану в п'ятницю, 18 жовтня, пролунали вибухи. Як повідомив речник губернатора провінції, внаслідок нападу в районі Хаска Міна загинули щонайменше 62 людини, ще не менше 36-ти отримали поранення, передає агенція новин dpa.

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Ціллю атаки став житловий комплекс для іноземців у Кабулі. Відповідальність за напад взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан" попри переговори зі США щодо мирного врегулювання. (03.09.2019)

Як мінімум 24 людини загинули і 31 особа отримала поранення внаслідок атаки терориста-смертника на заході представників виборчої кампанії афганського президента Ашрафа Гані в адміністративному центрі провінції Парван. (17.09.2019)

Після тривалої паузи співробітники Червоного Хреста знову зможуть надавати гуманітарну допомогу в Афганістані. Радикальний рух "Талібан" заявив про відповідні гарантії безпеки. (15.09.2019)

За словами речника, внаслідок вибухів обвалився дах мечеті. Це трапилося під час проведення п'ятничної молитви, на яку зібралися близько 250 вірян. Що саме спричинило вибухи, поки достоменно невідомо. Місцеві ЗМІ повідомляють про два вибухи. Місцеві чиновники не виключають, що кількість загиблих та поранених може зрости.

Агентство новин AP, посилаючись на представника адміністрації провінції, зазначає, що обвал даху спричинила міна, яка влучила в мечеть. Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за обстріл.

Зазвичай за обстрілами та нападами в Афганістані стоять бойовики радикального ісламістського руху "Талібан". Атаки талібів спрямовані як правило проти силових структур і представників влади, однак нерідко жертвами цих нападів стають і цивільні .

Утім, останніми роками в Афганістані напади вчиняють також бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава". Ціллю їхніх атак стають переважно представники шиїтської меншини в країні.

За даними Місії ООН зі сприяння Афганістану (Unama), цьогоріч жертвами збройного протистояння та насильства в Афганістані стали 8239 цивільних.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

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    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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