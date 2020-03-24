Внаслідок вибухів на складах у Балаклії загинули двоє саперів

Внаслідок вибухів на території Центральної артилерійської бази в Балаклії на Харківщині у п'ятницю, 15 листопада, загинули двоє військових саперів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. "За уточненою інформацією від чергового Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, на превеликий жаль, двоє військових саперів зазнали поранень, несумісних із життям", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Ще четверо військовослужбовців ЗСУ отримали поранення і перебувають у медичних закладах. Троє з них - у важкому стані, один отримав поранення середньої тяжкості.

За даними Генштабу, вибухи в Балаклії пролунали під час планової утилізації боєприпасів. Раніше повідомлялося, що ситуація на території артилерійської бази - контрольована й безпечна. Планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів відбувалося у котловані, пролунало близько 20 вибухів, наголосили в Генштабі. Там зазначили, що з 15:13 жодних нових вибухів на технічній території не зафіксовано.

Нагадаємо, в березні 2017 року на території арсеналу неподалік від Балаклії виникла масштабна пожежа. Тоді в результаті детонації боєприпасів загинула жінка, троє осіб постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала. В результаті вибухів у Балаклії було зруйновано і пошкоджено багато об'єктів нерухомості.

У 2018 році на території колишнього сховища артилерійських боєприпасів поблизу Балаклії під час ліквідації залишків снарядів загорілася суха трава. Евакуація всього міста не проводилася. За інформацією поліції, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.