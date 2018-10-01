 Внаслідок вибуху у Туреччині загинули семеро солдатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2018

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Новини

Внаслідок вибуху у Туреччині загинули семеро солдатів

Внаслідок вибуху, влаштованого, ймовірно, курдськими повстанцями, у Туреччині загинули семеро солдатів. Влада проводить операцію із затримки нападників.

Турецькі солдати (архівне фото)

Турецькі солдати (архівне фото)

У Туреччині через вибух, який, ймовірно, влаштували курдські повстанці, у четвер, 4 жовтня, загинуло щонайменше семеро турецьких солдатів. Про це повідомив один з лідерів правлячої Партії справедливості та розвитку Туреччини Нуман Куртулмуш, передає агенція AP. Ще двоє солдатів отримали поранення.

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Вибух стався на дорозі біля міста Геркуш у провінції Батман, де мешкає багато курдів. Військові їхали в броньованому автомобілі на захист будівельного майданчика в регіоні, повідомив Куртулмуш. За даними державного агентства Anadolu, солдати прямували на операцію проти повстанців. Четверо військових загинули на місці, ще троє померли від поранень у лікарні. Агенція Anadolu повідомила, що військові запустили широкомасштабну операцію із затримки нападників.

"Робітнича партія Курдистану" вважається терористичною організацією у Туреччині. Протягом трьох десятиліть вона перебуває з турецькою армією в стані збройного конфлікту. Внаслідок нього, з 1984 року, коли розпочалось протистояння, загинули десятки тисяч людей.

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