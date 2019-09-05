 Внаслідок вибуху в Кабулі загинули двоє солдатів місії НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2019

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Новини

Внаслідок вибуху в Кабулі загинули двоє солдатів місії НАТО

Американський та румунський військові місії НАТО загинули від вибуху в афганській столиці. Тим часом ісламістський рух "Талібан", який взяв на себе відповідальність за напад, заявив, що готовий до угоди з Вашингтоном.

Співробітники сил безпеки поблизу місця вибуху в Кабулі, 5 вересня

Співробітники сил безпеки поблизу місця вибуху в Кабулі, 5 вересня

Внаслідок підриву начиненого вибухівкою автомобіля в столиці Афганістану в четвер, 5 вересня, загинули щонайменше 12 людей, ще 42 отримали поранення. Серед загиблих, зокрема, й румунський та американський солдати сил Північноатлантичного альянсу (НАТО). Загибель військових підтвердили в місії НАТО "Рішуча підтримка" (Resolute Support), передає агенція новин dpa.

За даними міністерства оборони Румунії, військовий цієї країни перебував у патрулі та загинув неподалік від місця вибуху. Відповідальність за цей напад взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан".

Того ж дня в адміністративному центрі провінції Логар на сході країни під час повернення спецпризначенців на військову базу вибухнула начинена вибухівкою невелика вантажівка. Внаслідок нападу загинули щонайменше четверо цивільних і ще 11 отримали поранення, повідомив командир військової бази. Таліби також взяли відповідальність за цю атаку.

Окрім того, у четвер стало відомо, що в ніч на 4 вересня у провінції Баглан, де тривають бої проти "Талібану", внаслідок збройних сутичок загинули 33 мирних жителів та співробітників сил безпеки країни.

DW.COM

Кількість американських солдатів в Афганістані скоротиться до 8,6 тисячі, повідомив президент США Дональд Трамп. Переговори між Вашингтоном та талібами тривають. (30.08.2019)

Поблизу поліцейського відділку в одному з кварталів Кабула вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Унаслідок вибуху загинуло 10 цивільних, ще 42 особи дістали поранень, повідомили у МВС Афганістану. (05.09.2019)

Тим часом речник талібів Сабіула Моджахед заявив в коментарі dpa, що угрупування та американський уряд справді перебувають на порозі досягнення мирної угоди. Втім, вона ще не підписана, і "Талібан" дотримуватиметься її лише після підписання. Окрім того, вчиняючи напади, угрупування відповідає на повітряні удари з боку урядової армії та її союзників, додав речник.

На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. До сих пір вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. Утім, вони неодноразово заявляли, що сядуть за стіл переговорів з будь-яким афганцем, навіть державним чиновником, але як пересічним громадянином, а не представником влади.

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