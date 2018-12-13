 Внаслідок вибуху в багатоповерхівці у Фастові загинуло двоє осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2018

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Новини

Внаслідок вибуху в багатоповерхівці у Фастові загинуло двоє осіб

Внаслідок вибуху та обвалення частини багатоповерхівки у Фастові загинули двоє людей. На місці вибуху у будинку немає слідів горіння газу.

Внаслідок вибуху в будинку загинули двоє людей

Внаслідок вибуху в будинку загинули двоє людей

Через вибух у будинку у Фастові на Київщині загинули двоє людей, повідомив ввечері у п'ятницю, 14 грудня, глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. З-під завалів будинку вилучили тіла чоловіка та жінки. Також постраждала ще одна особа. 

За словами глави ДСНС, на місці події організовано і розгорнуто оперативний штаб з ліквідації наслідків аварії. З під'їзду будинку евакуювали десять осіб. Біля будівлі, що обрушилася, розгорнуто два пункти обігріву, постраждалим надається психологічна допомога. Рятувальники закінчили пошуково-рятувальні роботи та розбирання зруйнованих будівельних конструкцій. 

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У польському місті Познань потужний вибух газу практично повністю зруйнував житловий будинок. Унаслідок нещасного випадку загинули як мінімум четверо людей, ще понад 20 - отримали травми. (04.03.2018)

У "Київоблгазі" повідомили, що на місці вибуху у будинку немає слідів горіння газу. "Створено комісію, до складу якої також входить представник "Київоблгазу". Ця комісія встановить причини вибуху. Зі свого боку можу сказати, маючи досвід роботи в таких ситуаціях, що ознак вибуху побутового газу тут немає", - заявив в ефірі телеканалу "НТН" технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко. Члени комісії не виключають вибуху боєприпасів. Сусіди повідомили, що у квартирі, де пролунав вибух, до ранку відпочивала шумна компанія.

Вибух в п'ятиповерховому будинку у Фастові стався вранці 14 грудня. Були зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 особи.

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