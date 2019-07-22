 Внаслідок авіаударів у Сирії загинули щонайменше 15 цивільних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2019

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Новини

Внаслідок авіаударів у Сирії загинули щонайменше 15 цивільних

Внаслідок авіаударів армії уряду Башара Асада та російської авіації у провінціях Ідліб та Хама загинули щонайменше 15 мирних жителів, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Наслідки авіаудару у місті Аріха

Наслідки авіаудару у місті Аріха

Внаслідок авіаударів у Сирії в суботу, 27 липня, загинули щонайменше 15 мирних жителів, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні. У місті Аріха у провінції Ідліб, яке контролюють повстанці, від авіаударів літаків армії уряду Башара Асада загинули 11 цивільних, серед яких семеро дітей. Внаслідок атаки ще близько двадцяти людей були поранені, також пошкоджені два житлових будинки, повідомляє агенція новин AFP.

У населеному пункті Кафр Євайд загинула ще одна дитина. У провінції Хама російська авіація влучила в автомобіль, внаслідок чого загинули троє рятувальників.

DW.COM

Сили Асада та російська авіація завдала ударів по провінції Ідліб, через що загинуло 43 мирних жителя, повідомили спостерігачі. Ще семеро загинуло внаслідок контрударів ісламістів. (22.07.2019)

Опозиційні до режиму Башара Асада групи почали наступати на урядові війська. У боях уже загинули понад 30 осіб. (07.06.2019)

У квітні цього року урядові війська разом з їхніми союзниками, серед яких і Росія, почали масований наступ у провінціях Ідліб та Хама. За даними Сирійського центру моніторингу, внаслідок цього загинули щонайменше 828 мирних жителів. Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) повідомило, що за цей час понад 400 тисяч осіб стали біженцями. Крім того, були спустошені цілі міста і села.

Сирійський конфлікт розпочався весною 2011 року з мирних протестів проти режиму президента країни Башара Асада, які потім перетворилися на повномасштабну громадянську війну. Різні сторони конфлікту отримують міжнародну допомогу. Крім того, частина території Сирії була захоплена й бойовиками "Ісламської держави", проти яких виступають як урядові сирійські війська, так і сили міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США. За час конфлікту на території Сирії понад 350 тисяч людей загинули, а мільйони сирійських громадян стали біженцями.

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