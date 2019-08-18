Внаслідок авіаудару США в Лівії було вбито 17 ймовірних бойовиків ІД

Внаслідок авіаудару армії США на півдні Лівії було вбито 17 ймовірних бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), повідомило в п'ятницю, 27 вересня, Африканське командування збройних сил США. Авіаудару було завдано 26 вересня.

В американській армії уточнили, що цей авіаудар був узгоджений з визнаним міжнародною спільнотою урядом Лівії у столиці Триполі.

Це був вже третій авіаудар армії Сполучених Штатів у Лівії за останні тижні. Внаслідок попередніх двох авіаударів 19-го та 24 вересня було вбито 19 ймовірних бойовиків, зазначили в Африканському командуванні армії США, повідомляє агентство новин AFP.

На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на самопроголошену "Лівійську національну армію" (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів.

75-річний генерал Халіфа Хафтар - колишній соратник Муамара Каддафі, який прийшов до влади після повалення монархії в 1969 році і якого убили у 2011 році. Однак з 1990-х років Хафтар став одним з найвпливовіших супротивників Каддафі.

Південь Лівії перебуває поза контролем як уряду в Триполі, так і Халіфи Хафтара.

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