Внаслідок авіаудару США в Лівії було вбито 17 ймовірних бойовиків ІД

В армії США заявили, що вбили 17 ймовірних бойовиків "Ісламської держави" внаслідок третього за останні тижні авіаудару на півдні Лівії.
Внаслідок авіаудару армії США на півдні Лівії було вбито 17 ймовірних бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), повідомило в п'ятницю, 27 вересня, Африканське командування збройних сил США. Авіаудару було завдано 26 вересня.
В американській армії уточнили, що цей авіаудар був узгоджений з визнаним міжнародною спільнотою урядом Лівії у столиці Триполі.
Це був вже третій авіаудар армії Сполучених Штатів у Лівії за останні тижні. Внаслідок попередніх двох авіаударів 19-го та 24 вересня було вбито 19 ймовірних бойовиків, зазначили в Африканському командуванні армії США, повідомляє агентство новин AFP.
На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на самопроголошену "Лівійську національну армію" (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів.
75-річний генерал Халіфа Хафтар - колишній соратник Муамара Каддафі, який прийшов до влади після повалення монархії в 1969 році і якого убили у 2011 році. Однак з 1990-х років Хафтар став одним з найвпливовіших супротивників Каддафі.
Південь Лівії перебуває поза контролем як уряду в Триполі, так і Халіфи Хафтара.