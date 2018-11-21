 ВМС України повідомили про захоплення російськими військовими кораблів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2018

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Новини

ВМС України повідомили про захоплення російськими військовими кораблів

У ВМС України повідомили про пошкодження внаслідок обстрілу з боку росіян двох катерів, шестеро моряків поранені. Українські судна захоплені російськими спецпризначенцями, стверджують у ВМС.

Інцидент у Керченській протоці

Інцидент у Керченській протоці

У військово-морських силах Збройних сил України (ВМС ЗСУ) повідомили про обстріл у неділю, 25 листопада, російськими катерами українських кораблів у районі Керченської протоки. У ВМС кажуть, що українські судна були захоплені російськими спецпризначенцями. "За оперативною інформацією, захоплено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни Капу", які буксируються. Катер "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів. Шестеро українських військовослужбовців зазнали поранення", - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ у мережі Facebook.

Раніше у ВМС повідомляли, що катери вражені вогнем противника та втратили хід, а рейдовий буксир “Яни Капу” змусили до зупинки. Російські кораблі і катери почали переслідування 

групи українських кораблів, коли ті почали виходити з Керченської протоки. "Після початку руху на вихід корабельної групи ВМС ЗС України з Керченської протоки російські кораблі і катери почали переслідування і в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї", - йшлося в повідомленні ВМС. У командуванні ВМС також зазначали, що з'явилася інформація про перекидання російського спецназу на прикордонний корабель "Дон" з метою спроби абордажу. Згодом після виходу з 12-мильної зони катери прикордонної служби ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі військово-морських сил ЗСУ.  

Порошенко скликав Воєнний кабінет РНБО через дії РФ

Президент України Петро Порошенко скликав засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки і оборони (РНБО) через агресію Росії у Керченській протоці..

Після засідання кабінету секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що Рада нацбезпеки та оборони проведе опівночі засідання, на якому буде розглянуте питання запровадження воєнного стану у зв'язку з агресією Росії. "Воєнний кабінет констатував, що напад російських військових на кораблі українськийх ВМС - є нічим іншим, як актом воєнної агресії. Запропоновано провести засідання Ради національно безпеки о 24:00 і оборони для оголошення правового режиму воєнного стану", - сказав Турчинов.

Київ звернеться до Радбезу ООН

Україна звернеться до Ради Безпеки ООН у зв'язку з агресією російських прикордонних кораблів щодо групи українських суден у Чорному і Азовському морях. Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. "За дорученням президента негайно звертаємося до Ради Безпеки ООН. Зухвалу поведінку агресора можна зупинити тільки спільними скоординованими зусиллями!", - написав він у Twitter.

Дії Росії засудили і в Німеччині. "Ця ескалація є доказом того, що Росія, схоже, не зацікавлена в будь-яких результатах переговорного процесу щодо України", - написав у Twitter голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).

DW.COM

Росія перекрила прохід для суден під Кримським мостом. Керченську протоку патрулюють російські бойові літаки. (25.11.2018)

Російські прикордонники здійснили відверто агресивні дії проти трьох українських військових кораблів, стверджують у Києві. Москва натомість звинуватила Київ у порушенні міжнародного права. (25.11.2018)

25 листопада міністерство оборони України повідомило про агресію російських прикордонників під час переходу трьох суден українських ВМС з порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Один з прикордонних російських катерів вчинив таран українського буксира, через що той отримав пошкодження. Пізніше російська сторона закрила прохід під Кримським мостом, заблокувавши тим самим рух суден з Чорного в Азовське море.

Українці звинуватили росіян, що ті "відмовляються забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами", а також у порушенні Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки. В управлінні російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) в анексованому Росією Криму в порушенні цієї ж Конвенції звинуватили Україну. Там наголосили, що українські кораблі перетнули російський кордон та неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації.

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Повзуча анексія Азовського моря: як у Європарламенті Росію розкритикували (25.10.2018)

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