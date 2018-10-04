Власником телеканалу NewsOne став депутат від ОБ Тарас Козак

Власник телеканалу NewsOne Володимир Мураєв, батько позафракційного депутата Верховної Ради України Євгена Мураєва, передав корпоративні права компанії "Новини 24 години", яка мовить під логотипом NewsOne, депутату Верховної Ради Тарасу Козаку (фракція "Опозиційний блок"). "Сьогодні власником корпоративних прав телеканалу NewsOne став мій товариш і колега Тарас Козак. Бажаю йому та колективу успіху та зростання", - написав у п'ятницю, 5 жовтня, Євген Мураєв на своїй сторінці у Facebook.

Одночасно колишній перший заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов розірвав договір про управління телеканалом NewsOne. "На каналі змінюється власник ... На рішення про зміну структури власності я вплинути не можу і не вважаю коректним висловлюватися з приводу його доцільності і можливих наслідків. У зв'язку з цим, я ініціював розірвання договору про управління NewsOne", - написав Портнов у Facebook.

Портнов, який отримав канал в управління 29 серпня цього року, відзначив, що більше не матиме відношення до його інформаційної, адміністративної або іншої діяльності. У той же час він має намір залишатися в контакті з менеджментом каналу і продовжить його судовий та міжнародний захист.

Раніше власником телеканалу був Євген Мураєв, проте в липні 2018 року структура власності змінилася: власником ТОВ "Новини 24 години" стало швейцарське акціонерне товариство MW Investment AG, кінцевим бенефіціаром якого є батько Євгена Мураєва - Володимир Мураєв.

4 жовтня Верховна Рада запропонувала застосувати санкції до телеканалів NewsOne та "112. Україна". Їм хочуть анулювати дозволи на діяльність, заборонити використовувати радіочастотний ресурс України, розпоряджатись своїм майном та активами та запровадити проти них інші заходи.