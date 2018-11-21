Власники авто з іноземною реєстрацією блокують дороги поблизу західного кордону України

Власники автомобілів на іноземних номерах у неділю, 25 листопада, частково або повністю заблокували рух в напрямку пунктів пропуску на західному кордоні України, повідомила Державна прикордонна служба (ДПС). Зокрема, ускладнений рух спостерігається у напрямку пунктів пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині", "Краковець", "Солотвино" та "Угринів". Як зазначили у ДПС, у місцях скупчення людей перебувають співробітники Нацполіції, а прикордонники посилили заходи безпеки, аби не допустити жодних провокацій безпосередньо на державному кордоні.

За даними начальника Львівської митниці Левка Прокіпчука, також був заблокований рух поблизу пунктів пропуску "Грушів" та "Смільниця". Як зазначив Прокіпчук, у перші години дії нових законів, що регулюють ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією, у шести пунктах пропуску на кордоні з Польщею митники не пропустили в Україну 138 автомобілів. "Було нелегко і напружено, але нам вдалося утримати ситуацію під контролем. За ніч у шести пунктах пропуску Львівської області до Польщі повернули 138 автомобілів", - написав Прокіпчук на своїй сторінці у Facebook.

Як писала DW, надвисокі чинні акцизи на законне ввезення і розмитнення вживаних авто з-за кордону робили вкрай невигідним придбання за кордоном автомобіля з пробігом. У зв'язку з цим в Україні стала масовою практика купівлі та використання нерозмитнених автомобілів, які мають номерні знаки низки держав ЄС, насамперед - Польщі та Литви.

8 листопада Верховна Рада України змінила порядок оподаткування ввезених з-за кордону легкових автомобілів. 23 листопада президент України Петро Порошенко підписав ухвалений закон, а 25 листопада він набув чинності. За різними оцінками, в Україні перебувають від 280 тисяч до одного мільйона автомобілів з іноземною реєстрацією.