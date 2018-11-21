 Власники авто з іноземною реєстрацією блокують дороги поблизу західного кордону України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2018

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Новини

Власники авто з іноземною реєстрацією блокують дороги поблизу західного кордону України

Рух поблизу багатьох пунктів пропуску на західному кордоні України ускладнений через блокування доріг автомобілістами, які протестують проти нового закону, що регулює ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Черга поблизу пункту пропуску на українсько-польському кордоні (архівне фото)

Черга поблизу пункту пропуску на українсько-польському кордоні (архівне фото)

Власники автомобілів на іноземних номерах у неділю, 25 листопада, частково або повністю заблокували рух в напрямку пунктів пропуску на західному кордоні України, повідомила Державна прикордонна служба (ДПС). Зокрема, ускладнений рух спостерігається у напрямку пунктів пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині", "Краковець", "Солотвино" та "Угринів". Як зазначили у ДПС, у місцях скупчення людей перебувають співробітники Нацполіції, а прикордонники посилили заходи безпеки, аби не допустити жодних провокацій безпосередньо на державному кордоні. 

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Ціна розмитнення ввезених з Євросоюзу автомобілів в Україні явно зависока. Проте легалізація вже ввезених авто лише привчатиме українців до безкарності несплати податків, попереджають опитані DW експерти. (09.09.2017)

В Україні вже другий день протестують власники автомобілів на єврономерах, так званих "євроблях". Вони блокують дороги у більшості областей країни, вимагаючи скасувати невигідні для них закони. (21.11.2018)

За даними начальника Львівської митниці Левка Прокіпчука, також був заблокований рух поблизу пунктів пропуску "Грушів" та "Смільниця". Як зазначив Прокіпчук, у перші години дії нових законів, що регулюють ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією, у шести пунктах пропуску на кордоні з Польщею митники не пропустили в Україну 138 автомобілів. "Було нелегко і напружено, але нам вдалося утримати ситуацію під контролем. За ніч у шести пунктах пропуску Львівської області до Польщі повернули 138 автомобілів", - написав Прокіпчук на своїй сторінці у Facebook.

Як писала DW, надвисокі чинні акцизи на законне ввезення і розмитнення вживаних авто з-за кордону робили вкрай невигідним придбання за кордоном автомобіля з пробігом. У зв'язку з цим в Україні стала масовою практика купівлі та використання нерозмитнених автомобілів, які мають номерні знаки низки держав ЄС, насамперед - Польщі та Литви.

8 листопада Верховна Рада України змінила порядок оподаткування ввезених з-за кордону легкових автомобілів. 23 листопада президент України Петро Порошенко підписав ухвалений закон, а 25 листопада він набув чинності. За різними оцінками, в Україні перебувають від 280 тисяч до одного мільйона автомобілів з іноземною реєстрацією.

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"Євробляхи": чому ані протести, ані закони не усунуть проблему (21.11.2018)

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