Влада Італії заборонила виходити у море судну Ocean Viking, яке рятує мігрантів

Італійська берегова охорона повідомила у середу вночі, 22 липня, що затримала норвезьке рятувальне судно Ocean Viking, зафрахтоване неурядовою організацією SOS Mediterranee для порятунку біженців у Середземному морі.

Це рішення ухвалили в результаті 11-годинної перевірки у Порто Емпедокле а Сицилії, де перебуває корабель, розповіли у SOS Mediterranee. В організації назвали блокування їхнього судна "промовистим маневром адміністративних утисків, що спрямований на перешкоджання роботі кораблів НУО з порятунку життів".

У свою чергу, представники італійської влади запевняють, що огляд судна проводився "як частина звичайного контролю". За їхніми даними, перевірка виявила численні технічні несправності, які є небезпечними як для екіпажу, так і для біженців на судні. За офіційними даними, корабель має стояти на якорі до усунення виявлених недоліків.

Нагадаємо, 7 липня у гавані Порто-Емпедокле 180 мігрантів залишили борт Ocean Viking після того, як пройшли тест на коронавірус. Італія і Мальта спочатку відмовилися їх приймати, тож організація SOS Mediterranee звернулася до країн ЄС із закликом знайти термінове рішення. Згодом італійський уряд вирішив прийняти судно.