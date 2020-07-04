 Влада Італії заборонила виходити у море судну Ocean Viking, яке рятує мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2020

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Влада Італії заборонила виходити у море судну Ocean Viking, яке рятує мігрантів

Під час перевірки на рятувальному судні Ocean Viking виявили технічні недоліки і заборонили йому виходити у море. Організація з порятунку біженців назвала ці дії влади Італії "політично мотивованими".

Рятувальне судно Ocean Viking

Рятувальне судно Ocean Viking

Італійська берегова охорона повідомила у середу вночі, 22 липня, що затримала норвезьке рятувальне судно Ocean Viking, зафрахтоване неурядовою організацією SOS Mediterranee для порятунку біженців у Середземному морі.

Це рішення ухвалили в результаті 11-годинної перевірки у Порто Емпедокле а Сицилії, де перебуває корабель, розповіли у SOS Mediterranee. В організації назвали блокування їхнього судна "промовистим маневром адміністративних утисків, що спрямований на перешкоджання роботі кораблів НУО з порятунку життів".

У свою чергу, представники італійської влади запевняють, що огляд судна проводився "як частина звичайного контролю". За їхніми даними, перевірка виявила численні технічні несправності, які є небезпечними як для екіпажу, так і для біженців на судні. За офіційними даними, корабель має стояти на якорі до усунення виявлених недоліків. 

Нагадаємо, 7 липня у гавані Порто-Емпедокле 180 мігрантів залишили борт Ocean Viking після того, як пройшли тест на коронавірус. Італія і Мальта спочатку відмовилися їх приймати, тож організація SOS Mediterranee звернулася до країн ЄС із закликом знайти термінове рішення. Згодом італійський уряд вирішив прийняти судно. 

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