 Влада Іспанії відмовилась від переговорів з каталонськими сепаратистами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2019

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Влада Іспанії відмовилась від переговорів з каталонськими сепаратистами

Мадрид вимагає від глави Каталонії дистанціюватись від насильства радикальних сепаратистів та налагодити зв'язок з тими каталонцями, котрі не прагнуть незалежності від Іспанії.

На вулицях Барселони ввечері 19 жовтня

На вулицях Барселони ввечері 19 жовтня

Уряд Іспанії в суботу, 19 жовтня, відхилив пропозицію про переговори, висунуту сепаратистами Каталонії, котрі не припиняють акції протесту. Виконуючий обов'язки глави іспанського уряду Педро Санчес заявив, що глава кабміну цього автономного регіону Кім Торра спершу повинен засудити заворушення, що призвели до десятків поранених, і таким чином дистанціюватись від дій радикальних сепаратистів. Крім того, Мадрид вимагає налагодження зв'язків з тими каталонцями, котрі не прагнуть незалежності від Іспанії.

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У центрі Барселони понад 500 тисяч мітингарів вимагали незалежності для регіону та свободи для засуджених каталонських діячів. Під час окремої акції виникли сутички демонстрантів з поліцією. (18.10.2019)

Після вироків лідерам руху за незалежність Каталонії в регіоні триває загальний страйк. В аеропорту Барселони скасовані десятки рейсів, на роботу не вийшли працівники різних галузей. Заплановані подальші акції протесту. (18.10.2019)

За даними місцевих ЗМІ, увечері 19 жовтня майже 6000 учасників мітингу в Барселоні продовжили зводити барикади. У кількох місцях загородження охопив вогонь. Поліція застосувала піномети - пристрої, що стріляють піною, яка швидко тужавіє. 

Протести проти вироків

У Каталонії 18 жовтня почався загальний страйк на знак протесту проти тюремних вироків, винесених Верховним судом в Мадриді дев'ятьом лідерам каталонських сепаратистів. 14 жовтня їх засуджено до різних строків позбавлення волі до 13 років за проведення у жовтні 2017 року незаконного референдуму про незалежність цього регіону від Мадрида.

Це викликало масові акції протесту. Учасники заворушень підпалювали барикади і сміттєві баки, а також столи і стільці в вуличних кафе, спалили один банківський філіал і розгромили магазин одягу. Поліція повідомила про затримання 17 і 18 жовтня щонайменше 11 осіб, медики надали допомогу десятьом постраждалим.

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