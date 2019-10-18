Влада Іспанії відмовилась від переговорів з каталонськими сепаратистами

Уряд Іспанії в суботу, 19 жовтня, відхилив пропозицію про переговори, висунуту сепаратистами Каталонії, котрі не припиняють акції протесту. Виконуючий обов'язки глави іспанського уряду Педро Санчес заявив, що глава кабміну цього автономного регіону Кім Торра спершу повинен засудити заворушення, що призвели до десятків поранених, і таким чином дистанціюватись від дій радикальних сепаратистів. Крім того, Мадрид вимагає налагодження зв'язків з тими каталонцями, котрі не прагнуть незалежності від Іспанії.

За даними місцевих ЗМІ, увечері 19 жовтня майже 6000 учасників мітингу в Барселоні продовжили зводити барикади. У кількох місцях загородження охопив вогонь. Поліція застосувала піномети - пристрої, що стріляють піною, яка швидко тужавіє.

Протести проти вироків

У Каталонії 18 жовтня почався загальний страйк на знак протесту проти тюремних вироків, винесених Верховним судом в Мадриді дев'ятьом лідерам каталонських сепаратистів. 14 жовтня їх засуджено до різних строків позбавлення волі до 13 років за проведення у жовтні 2017 року незаконного референдуму про незалежність цього регіону від Мадрида.

Це викликало масові акції протесту. Учасники заворушень підпалювали барикади і сміттєві баки, а також столи і стільці в вуличних кафе, спалили один банківський філіал і розгромили магазин одягу. Поліція повідомила про затримання 17 і 18 жовтня щонайменше 11 осіб, медики надали допомогу десятьом постраждалим.