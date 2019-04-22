Влада Шрі-Ланки скоригувала дані щодо жертв терактів: 253 загиблих

Кількість загиблих під час терактів у церквах та готелях Шрі-Ланки було переглянута у бік зменшення і тепер оцінюється владою країни у 253 особи. Про це у четвер, 25 квітня заявили у міністерстві охорони здоров'я острівної держави. Раніше в уряді Шрі-Ланки заявили про щонайменше 359-х загиблих внаслідок вибухів.
У відомстві зазначили, що наприкінці цього дня медичні експерти завершили усі розтини та аналізи ДНК і дійшли висновку, що "деякі" жертви терактів були пораховані більше одного разу. "Багато тіл були жахливо спотворені, через що їх порахували двічі", - йдеться у заяві міністерства
Раніше міністерство закордонних справ Шрі-Ланки повідомляло, що жертвами терактів стали 40 іноземців. Втім, зараз поки що не зрозуміло, чи вплине зменшення загальної кількості жертв на дані щодо іноземних громадян.
Кількість поранених, за останніми даними, сягнула 485 осіб, станом не вечір четверга у лікарнях залишаються 149 постраждалих.
Уряд Шрі-Ланки звинувачує ісламістське угруповання "Національний Таухід Джамаат" у цій серії терактів. Про це у понеділок, 22 квітня, заявив представник уряду країни. За інформацією влади, це угруповання могло здійснити атаки лише за підтримки міжнародної терористичної мережі. Атаки були здійснені за допомогою терористів-смертників.
Серія терактів в готелях та церквах 21 квітня, коли католики святкували Великодню неділю - наймасштабніша терористична атака в історії Шрі-Ланки з моменту закінчення громадянської війни 10 років тому.
Також у четвер, 25 квітня, на острові знову пролунав вибух - детонував вибуховий пристрій, закладений поблизу будівлі суду. Інцидент стався на відстані 40 кілометрів від столиці країни Коломбо. Втім, про жертви та постраждалих інформації немає.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Наодинці з бідою
Острів Шрі-Ланка (у минулому - Цейлон) відпочивальники полюбляють за райські краєвиди та спокій. Однак цими днями Шрі-Ланка, назва якої перекладається зі санскриту як "благословенна земля", стала землею болю та відчаю після низки кривавих терактів. На цьому фото жінка оплакує своїх рідних біля церкви Святого Антонія у столиці країни Коломбо.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Їй було лише 13
На цьому фото - одна із понад 300 жертв терористичних атак на Шрі-Ланці. Шаїні було лише 13 років. Більшість постраждалих у терактах - члени місцевої християнської меншини. Імена та особисті дані багатьох загиблих досі встановлюються. Влада країни у ході розслідування обставин нападів обмежила доступ до соціальних мереж.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Безмежна жалоба
Шаїні ще могла б жити і жити. На цьому фото - мати загиблої дівчини. Важко уявити собі, що зараз на серці у цієї матері. Життя її доньки обірвалося за мить, а її життя уже теж ніколи не буде таким, як раніше.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Самотній подорожній
На жаль, Шаїні - не єдина неповнолітня жертва цих терактів. І на це вказують знайдені на місці подій численні дитячі іграшки, як на цьому фото, де видно оранжевого плюшевого віслюка. Його знайшли неподалік церкви Святого Себастьяна у Негомбо.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Сила вибухів
Усередині церкви Святого Себастьяна можна оцінити потужність вибухів, яких у неділю пролунало на Шрі-Ланці загалом вісім. Дах у храмі знесло, лавки розставлені хаотично. Тут більше не сховатися від вітру чи сонця, промені якого напряму світять на самотню фігуру Христа, яка стала свідком тутешньої трагедії.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Об'єднані горем
Розпач та безпорадність з легкістю прочитуються на обличчях цих священників, що оцінюють масштаби біди у церкві Святого Антонія у Коломбо. Попередні дані розслідування вказують на відповідальних за теракти - це місцеві ісламістські угруповання. Слідство вважає, що теракти були помстою за нещодавній напад на мечеть у новозеландському Крайстчерчі.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Зламані життя
Цій подружній парі було 58 і 59 років. Ще повні енергії та спраги до життя. Тепер їхнє спільне фото на домовині перед похороном нагадує про два життя, що передчасно обірвалися.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Жалоба та солідарність
Траур вкрив не лише Шрі-Ланку. Багато іноземців втратили рідних у цих терактах. Акції солідарності відбулися у низці країн. На цьому фото - шкільні вчителі у сусідній Індії. Християнська меншина на Шрі-Ланці - приблизно 7 відсотків від 21-мільйонного населення острова. Більшість сповідує буддизм, а до мусульманської громади належить кожен десятий мешканець країни.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Зруйноване сімейне щастя
Серед загиблих 35 іноземців опинилися і троє з чотирьох дітей найбагатшої людини Данії Андерса Холх Повлсена (на фото із дружиною), які у момент вибуху перебували у популярному серед туристів фешенебельному готелі. За даними ЗМІ, всю родину - дружину, доньку і сина втратив у цьому ж теракті і турист з Великобританії, який сам вижив і дістав лише незначні поранення.
Автор: Марко Мюллер, Дмитро Каневський