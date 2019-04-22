Влада Шрі-Ланки скоригувала дані щодо жертв терактів: 253 загиблих

Кількість загиблих під час терактів у церквах та готелях Шрі-Ланки було переглянута у бік зменшення і тепер оцінюється владою країни у 253 особи. Про це у четвер, 25 квітня заявили у міністерстві охорони здоров'я острівної держави. Раніше в уряді Шрі-Ланки заявили про щонайменше 359-х загиблих внаслідок вибухів.

У відомстві зазначили, що наприкінці цього дня медичні експерти завершили усі розтини та аналізи ДНК і дійшли висновку, що "деякі" жертви терактів були пораховані більше одного разу. "Багато тіл були жахливо спотворені, через що їх порахували двічі", - йдеться у заяві міністерства

Раніше міністерство закордонних справ Шрі-Ланки повідомляло, що жертвами терактів стали 40 іноземців. Втім, зараз поки що не зрозуміло, чи вплине зменшення загальної кількості жертв на дані щодо іноземних громадян.

Кількість поранених, за останніми даними, сягнула 485 осіб, станом не вечір четверга у лікарнях залишаються 149 постраждалих.

Уряд Шрі-Ланки звинувачує ісламістське угруповання "Національний Таухід Джамаат" у цій серії терактів. Про це у понеділок, 22 квітня, заявив представник уряду країни. За інформацією влади, це угруповання могло здійснити атаки лише за підтримки міжнародної терористичної мережі. Атаки були здійснені за допомогою терористів-смертників.

Серія терактів в готелях та церквах 21 квітня, коли католики святкували Великодню неділю - наймасштабніша терористична атака в історії Шрі-Ланки з моменту закінчення громадянської війни 10 років тому.

Також у четвер, 25 квітня, на острові знову пролунав вибух - детонував вибуховий пристрій, закладений поблизу будівлі суду. Інцидент стався на відстані 40 кілометрів від столиці країни Коломбо. Втім, про жертви та постраждалих інформації немає.