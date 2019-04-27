Влада Шрі-Ланки після терактів вислала з країни понад 600 іноземців

У відповідь на скоєну на католицький Великдень серію вибухів на Шрі-Ланці з цієї країни вислали вже більше 600 іноземних громадян. З них майже 200 - проповідники та релігійні діячі ісламу. Відповідні дані оприлюднили у неділю, 5 травня, в міністерстві внутрішніх справ країни в Коломбо, повідомляє агенція новин AFP.
За даними відомства, ці священнослужителі в'їхали в країну на законних підставах, але термін чинності їхніх віз сплив. Крім того, після серії терактів відповідні органи Шрі-Ланки запровадили обмеження щодо перебування на острові для певних категорій релігійних діячів.
У МВС наголосили, що не мають нічого проти іноземних проповідників. Але останнім часом в країні священнослужителів-іноземців з'явилося, "як грибів після дощу", цитує слова представника відомства AFP. Йдеться саме про представників певних релігійних течій.
Так само у відомстві запевнили, що й надалі наглядатимуть за проповідниками. Детальних даних про громадянство висланих з країни іноземців у МВС не поширили, обмежившись лише тим, що йдеться про громадян Бангладеш, Індії, Пакистану та Мальдівів.
Масштабні перевірки в громадських закладах
Тим часом у Шрі-Ланці десятки тисяч співробітників служб безпеки перевірили школи та шкільні подвір'я, шукаючи там вибухівку. Мета цих заходів - переконатися, що жодна зі шкіл не замінована. 6 травня освітні заклади мають знову відкрити для навчання дітей та підлітків.
Водночас повідомляється про створення спеціальних безпечних зон навколо більше ніж 10 тисяч шкільних освітніх закладів.
Як повідомлялося, 21 квітня в кількох фешенебельних готелях і християнських церквах пролунали потужні вибухи. Це сталося саме тоді, коли в католицьких храмах відправляли богослужіння з нагоди Великодня. Більшість нападів скоїли терористи-смертники.
Внаслідок атак загинули 257 людей, у тому числі й десятки іноземців. Ще близько 500 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Уряд країни поклав відповідальність за скоєне зокрема на угруповання "Національний Таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім" і заборонив їх. Про свою відповідальність за теракти оголосила й міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІД).
Поліція Шрі-Ланки заарештувала понад 150 осіб за підозрою в причетності до терористичних нападів. Для боротьби з ісламістами залучили армію. Тривають активні обшуки з метою виявлення зброї й вибухівки, запевнили в армії Шрі-Ланки.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Наодинці з бідою
Острів Шрі-Ланка (у минулому - Цейлон) відпочивальники полюбляють за райські краєвиди та спокій. Однак цими днями Шрі-Ланка, назва якої перекладається зі санскриту як "благословенна земля", стала землею болю та відчаю після низки кривавих терактів. На цьому фото жінка оплакує своїх рідних біля церкви Святого Антонія у столиці країни Коломбо.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Їй було лише 13
На цьому фото - одна із понад 300 жертв терористичних атак на Шрі-Ланці. Шаїні було лише 13 років. Більшість постраждалих у терактах - члени місцевої християнської меншини. Імена та особисті дані багатьох загиблих досі встановлюються. Влада країни у ході розслідування обставин нападів обмежила доступ до соціальних мереж.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Безмежна жалоба
Шаїні ще могла б жити і жити. На цьому фото - мати загиблої дівчини. Важко уявити собі, що зараз на серці у цієї матері. Життя її доньки обірвалося за мить, а її життя уже теж ніколи не буде таким, як раніше.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Самотній подорожній
На жаль, Шаїні - не єдина неповнолітня жертва цих терактів. І на це вказують знайдені на місці подій численні дитячі іграшки, як на цьому фото, де видно оранжевого плюшевого віслюка. Його знайшли неподалік церкви Святого Себастьяна у Негомбо.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Сила вибухів
Усередині церкви Святого Себастьяна можна оцінити потужність вибухів, яких у неділю пролунало на Шрі-Ланці загалом вісім. Дах у храмі знесло, лавки розставлені хаотично. Тут більше не сховатися від вітру чи сонця, промені якого напряму світять на самотню фігуру Христа, яка стала свідком тутешньої трагедії.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Об'єднані горем
Розпач та безпорадність з легкістю прочитуються на обличчях цих священників, що оцінюють масштаби біди у церкві Святого Антонія у Коломбо. Попередні дані розслідування вказують на відповідальних за теракти - це місцеві ісламістські угруповання. Слідство вважає, що теракти були помстою за нещодавній напад на мечеть у новозеландському Крайстчерчі.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Зламані життя
Цій подружній парі було 58 і 59 років. Ще повні енергії та спраги до життя. Тепер їхнє спільне фото на домовині перед похороном нагадує про два життя, що передчасно обірвалися.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Жалоба та солідарність
Траур вкрив не лише Шрі-Ланку. Багато іноземців втратили рідних у цих терактах. Акції солідарності відбулися у низці країн. На цьому фото - шкільні вчителі у сусідній Індії. Християнська меншина на Шрі-Ланці - приблизно 7 відсотків від 21-мільйонного населення острова. Більшість сповідує буддизм, а до мусульманської громади належить кожен десятий мешканець країни.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Зруйноване сімейне щастя
Серед загиблих 35 іноземців опинилися і троє з чотирьох дітей найбагатшої людини Данії Андерса Холх Повлсена (на фото із дружиною), які у момент вибуху перебували у популярному серед туристів фешенебельному готелі. За даними ЗМІ, всю родину - дружину, доньку і сина втратив у цьому ж теракті і турист з Великобританії, який сам вижив і дістав лише незначні поранення.
Автор: Марко Мюллер, Дмитро Каневський