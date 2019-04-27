 Влада Шрі-Ланки після терактів вислала з країни понад 600 іноземців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2019

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Новини

Влада Шрі-Ланки після терактів вислала з країни понад 600 іноземців

Серед висланих за межі Шрі-Ланки іноземців близько 200 ісламських проповідників та релігійних діячів ісламу. Всі вони прибули на Шрі-Ланку легально, повідомили в МВС країни.

на вулицях Коломбо

У відповідь на скоєну на католицький Великдень серію вибухів на Шрі-Ланці з цієї країни вислали вже більше 600 іноземних громадян. З них майже 200 - проповідники та релігійні діячі ісламу. Відповідні дані оприлюднили у неділю, 5 травня, в міністерстві внутрішніх справ країни в Коломбо, повідомляє агенція новин AFP.

За даними відомства, ці священнослужителі в'їхали в країну на законних підставах, але термін чинності їхніх віз сплив. Крім того, після серії терактів відповідні органи Шрі-Ланки запровадили обмеження щодо перебування на острові для певних категорій релігійних діячів.

У МВС наголосили, що не мають нічого проти іноземних проповідників. Але останнім часом в країні священнослужителів-іноземців з'явилося, "як грибів після дощу", цитує слова представника відомства AFP. Йдеться саме про представників певних релігійних течій.

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Два ісламістських угруповання, на які уряд в Коломбо покладає відповідальність за скоєні нещодавно теракти, заборонені указом президента країни Майтріпали Сірісени. (27.04.2019)

Влада Шрі-Ланки запровадила заборону на носіння одягу, що закриває обличчя. Human Rights Watch засуджує це рішення. (29.04.2019)

Влада Шрі-Ланки зменшила офіційну кількість загиблих у терактах на 106 осіб, бо деякі тіла жертв порахували двічі. Нині кількість жертв оцінюєтсья у понад 250 осіб. (25.04.2019)

Під час спецоперацій військових та поліції на Шрі-Ланці було вбито або заарештовано більшість ісламістів, пов'язаних з нещодавньою серією терактів, стверджують в уряді острівної держави. (28.04.2019)

Так само у відомстві запевнили, що й надалі наглядатимуть за проповідниками. Детальних даних про громадянство висланих з країни іноземців у МВС не поширили, обмежившись лише тим, що йдеться про громадян Бангладеш, Індії, Пакистану та Мальдівів.

Масштабні перевірки в громадських закладах

Тим часом у Шрі-Ланці десятки тисяч співробітників служб безпеки перевірили школи та шкільні подвір'я, шукаючи там вибухівку. Мета цих заходів - переконатися, що жодна зі шкіл не замінована. 6 травня освітні заклади мають знову відкрити для навчання дітей та підлітків.

Водночас повідомляється про створення спеціальних безпечних зон навколо більше ніж 10 тисяч шкільних освітніх закладів.

Як повідомлялося, 21 квітня в кількох фешенебельних готелях і християнських церквах пролунали потужні вибухи. Це сталося саме тоді, коли в католицьких храмах відправляли богослужіння з нагоди Великодня. Більшість нападів скоїли терористи-смертники.

Внаслідок атак загинули 257 людей, у тому числі й десятки іноземців. Ще близько 500 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Уряд країни поклав відповідальність за скоєне зокрема на угруповання "Національний Таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім" і заборонив їх. Про свою відповідальність за теракти оголосила й міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІД).

Поліція Шрі-Ланки заарештувала понад 150 осіб за підозрою в причетності до терористичних нападів. Для боротьби з ісламістами залучили армію. Тривають активні обшуки з метою виявлення зброї й вибухівки, запевнили в армії Шрі-Ланки.

  • Наодинці з бідою

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Наодинці з бідою

    Острів Шрі-Ланка (у минулому - Цейлон) відпочивальники полюбляють за райські краєвиди та спокій. Однак цими днями Шрі-Ланка, назва якої перекладається зі санскриту як "благословенна земля", стала землею болю та відчаю після низки кривавих терактів. На цьому фото жінка оплакує своїх рідних біля церкви Святого Антонія у столиці країни Коломбо.

  • Їй було лише 13

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Їй було лише 13

    На цьому фото - одна із понад 300 жертв терористичних атак на Шрі-Ланці. Шаїні було лише 13 років. Більшість постраждалих у терактах - члени місцевої християнської меншини. Імена та особисті дані багатьох загиблих досі встановлюються. Влада країни у ході розслідування обставин нападів обмежила доступ до соціальних мереж.

  • Безмежна жалоба

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Безмежна жалоба

    Шаїні ще могла б жити і жити. На цьому фото - мати загиблої дівчини. Важко уявити собі, що зараз на серці у цієї матері. Життя її доньки обірвалося за мить, а її життя уже теж ніколи не буде таким, як раніше.

  • Самотній подорожній

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Самотній подорожній

    На жаль, Шаїні - не єдина неповнолітня жертва цих терактів. І на це вказують знайдені на місці подій численні дитячі іграшки, як на цьому фото, де видно оранжевого плюшевого віслюка. Його знайшли неподалік церкви Святого Себастьяна у Негомбо.

  • Сила вибухів

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Сила вибухів

    Усередині церкви Святого Себастьяна можна оцінити потужність вибухів, яких у неділю пролунало на Шрі-Ланці загалом вісім. Дах у храмі знесло, лавки розставлені хаотично. Тут більше не сховатися від вітру чи сонця, промені якого напряму світять на самотню фігуру Христа, яка стала свідком тутешньої трагедії.

  • Об'єднані горем

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Об'єднані горем

    Розпач та безпорадність з легкістю прочитуються на обличчях цих священників, що оцінюють масштаби біди у церкві Святого Антонія у Коломбо. Попередні дані розслідування вказують на відповідальних за теракти - це місцеві ісламістські угруповання. Слідство вважає, що теракти були помстою за нещодавній напад на мечеть у новозеландському Крайстчерчі.

  • Зламані життя

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Зламані життя

    Цій подружній парі було 58 і 59 років. Ще повні енергії та спраги до життя. Тепер їхнє спільне фото на домовині перед похороном нагадує про два життя, що передчасно обірвалися.

  • Жалоба та солідарність

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Жалоба та солідарність

    Траур вкрив не лише Шрі-Ланку. Багато іноземців втратили рідних у цих терактах. Акції солідарності відбулися у низці країн. На цьому фото - шкільні вчителі у сусідній Індії. Християнська меншина на Шрі-Ланці - приблизно 7 відсотків від 21-мільйонного населення острова. Більшість сповідує буддизм, а до мусульманської громади належить кожен десятий мешканець країни.

  • Зруйноване сімейне щастя

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Зруйноване сімейне щастя

    Серед загиблих 35 іноземців опинилися і троє з чотирьох дітей найбагатшої людини Данії Андерса Холх Повлсена (на фото із дружиною), які у момент вибуху перебували у популярному серед туристів фешенебельному готелі. За даними ЗМІ, всю родину - дружину, доньку і сина втратив у цьому ж теракті і турист з Великобританії, який сам вижив і дістав лише незначні поранення.

    Автор: Марко Мюллер, Дмитро Каневський


DW.COM

Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

Принаймні 310 загиблих з 12 країн світу. Такими є останні дані щодо жертв серії кривавих терактів на Шрі-Ланці. У фокусі фотогалереї DW - людські долі, які за мить змінило горе. (23.04.2019)  

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