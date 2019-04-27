Влада Шрі-Ланки після терактів вислала з країни понад 600 іноземців

У відповідь на скоєну на католицький Великдень серію вибухів на Шрі-Ланці з цієї країни вислали вже більше 600 іноземних громадян. З них майже 200 - проповідники та релігійні діячі ісламу. Відповідні дані оприлюднили у неділю, 5 травня, в міністерстві внутрішніх справ країни в Коломбо, повідомляє агенція новин AFP.

За даними відомства, ці священнослужителі в'їхали в країну на законних підставах, але термін чинності їхніх віз сплив. Крім того, після серії терактів відповідні органи Шрі-Ланки запровадили обмеження щодо перебування на острові для певних категорій релігійних діячів.

У МВС наголосили, що не мають нічого проти іноземних проповідників. Але останнім часом в країні священнослужителів-іноземців з'явилося, "як грибів після дощу", цитує слова представника відомства AFP. Йдеться саме про представників певних релігійних течій.

Так само у відомстві запевнили, що й надалі наглядатимуть за проповідниками. Детальних даних про громадянство висланих з країни іноземців у МВС не поширили, обмежившись лише тим, що йдеться про громадян Бангладеш, Індії, Пакистану та Мальдівів.

Масштабні перевірки в громадських закладах

Тим часом у Шрі-Ланці десятки тисяч співробітників служб безпеки перевірили школи та шкільні подвір'я, шукаючи там вибухівку. Мета цих заходів - переконатися, що жодна зі шкіл не замінована. 6 травня освітні заклади мають знову відкрити для навчання дітей та підлітків.

Водночас повідомляється про створення спеціальних безпечних зон навколо більше ніж 10 тисяч шкільних освітніх закладів.

Як повідомлялося, 21 квітня в кількох фешенебельних готелях і християнських церквах пролунали потужні вибухи. Це сталося саме тоді, коли в католицьких храмах відправляли богослужіння з нагоди Великодня. Більшість нападів скоїли терористи-смертники.

Внаслідок атак загинули 257 людей, у тому числі й десятки іноземців. Ще близько 500 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Уряд країни поклав відповідальність за скоєне зокрема на угруповання "Національний Таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім" і заборонив їх. Про свою відповідальність за теракти оголосила й міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІД).

Поліція Шрі-Ланки заарештувала понад 150 осіб за підозрою в причетності до терористичних нападів. Для боротьби з ісламістами залучили армію. Тривають активні обшуки з метою виявлення зброї й вибухівки, запевнили в армії Шрі-Ланки.