Влада Шрі-Ланки звинувачує у терактах місцевих ісламістів

Уряд Шрі-Ланки звинувачує ісламістське угруповання "Національний Таухід Джамаат" у серії терактів в готелях та церквах 21 квітня, коли католики святкували Великодню неділю. Про це у понеділок, 22 квітня, заявив представник уряду країни. За інформацією влади, це угруповання могло здійснити атаки лише за підтримки міжнародної терористичної мережі, повідомляє агентство dpa.

Унаслідок вибухів у вісьмох різних місцях загинуло щонайменше 290 осіб. Кількість поранених, за останніми даними, перевищує 500 осіб. Це - наймасштабніша терористична атака в історії Шрі-Ланки з моменту закінчення громадянської війни 10 років тому.

Серед загиблих вже упізнано 31 іноземця, а місце перебування ще 14 іноземних громадян залишається невідомим. Щодо них існують побоювання, що вони також загинули під час терактів, повідомив міністр закордонних справ Шрі-Ланки.

Досі угруповання "Національний Таухід Джамаат" залишалося майже невідомим. Наймасштабнішим злочином, який їм приписували до цього, було пошкодження статуй Будди у одному з районів острова минулого грудня. Саме тому експерти виходять з припущення, що без міжнародної підтримки здійснити ці теракти "Національний Таухід Джамаат" не міг.

Мішенями терактів стали готелі та християнські храми на Шрі-Ланці

Прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе заявив, що Шрі-Ланка потребуватиме допомоги іноземних спецслужб для виявлення можливих закордонних зв'язків угруповання. Мотиви угруповання залишаються невідомими. За інформацією поліції, у зв'язку із розслідуванням терактів вже заарештовано 24 особи.

За даним телеканалу Al Arabia, місцеві спецслужби знали про підготовку терактів: ще за 10 днів до трагедії було відомо про те, що "Національний Таухід Джамаат" готує атаки на церкви та в інших громадських місцях. Згодом міністерка охорони здоров'я Шрі-Ланки Раджита Сенаратне підтвердила достовірність цієї інформації. За її словами, 4 квітня іноземні спецслужби попереджали про можливі атаки смертників на церкви та місця скупчення туристів. "Це - наша відповідальність, ми дуже шкодуємо через це", - заявила Сенаратне.

У зв'язку із терактами уряд запровадив надзвичайний стан, який набув чинності опівночі за місцевим часом. Завдяки цьому поліція та військові отримали значно більше повноважень.