 Влада Шрі-Ланки звинувачує у терактах місцевих ісламістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

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Новини

Влада Шрі-Ланки звинувачує у терактах місцевих ісламістів

За інформацією уряду, відповідальними за низку терактів в церквах та готелях, внаслідок яких загинули майже 300 осіб, є радикальні ісламісти з місцевого угруповання "Національний Таухід Джамаат".

Армія Шрі-Ланки охороняє церкву, що постраждала під час теракту

Поліція та військові Шрі-Ланки отримали додаткові повноваження після оголошення надзвичайного стану

Уряд Шрі-Ланки звинувачує ісламістське угруповання "Національний Таухід Джамаат" у серії терактів в готелях та церквах 21 квітня, коли католики святкували Великодню неділю. Про це у понеділок, 22 квітня, заявив представник уряду країни. За інформацією влади, це угруповання могло здійснити атаки лише за підтримки міжнародної терористичної мережі, повідомляє агентство dpa.

Унаслідок вибухів у вісьмох різних місцях загинуло щонайменше 290 осіб. Кількість поранених, за останніми даними, перевищує 500 осіб. Це - наймасштабніша терористична атака в історії Шрі-Ланки з моменту закінчення громадянської війни 10 років тому.

Серед загиблих вже упізнано 31 іноземця, а місце перебування ще 14 іноземних громадян залишається невідомим. Щодо них існують побоювання, що вони також загинули під час терактів, повідомив міністр закордонних справ Шрі-Ланки.

Досі угруповання "Національний Таухід Джамаат" залишалося майже невідомим. Наймасштабнішим злочином, який їм приписували до цього, було пошкодження статуй Будди у одному з районів острова минулого грудня. Саме тому експерти виходять з припущення, що без міжнародної підтримки здійснити ці теракти "Національний Таухід Джамаат" не міг.

Мішенями терактів стали готелі та християнські храми на Шрі-Ланці

Мішенями терактів стали готелі та християнські храми на Шрі-Ланці

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Досі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці. Поліція затримала вже 24 підозрюваних. (22.04.2019)

Кількість загиблих внаслідок терактів на Шрі-Ланці сягнула щонайменше 207 осіб, з них 32 - іноземці. Правоохоронці повідомляють про перших затриманих за підозрою у причетності до нападів. (21.04.2019)

Потужні вибухи пролунали в кількох церквах та люксових готелях. Не виключено, що в атаках брали участь терористи-смертники. (21.04.2019)

Прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе заявив, що Шрі-Ланка потребуватиме допомоги іноземних спецслужб для виявлення можливих закордонних зв'язків угруповання. Мотиви угруповання залишаються невідомими. За інформацією поліції, у зв'язку із розслідуванням терактів вже заарештовано 24 особи.

За даним телеканалу Al Arabia, місцеві спецслужби знали про підготовку терактів: ще за 10 днів до трагедії було відомо про те, що "Національний Таухід Джамаат" готує атаки на церкви та в інших громадських місцях. Згодом міністерка охорони здоров'я Шрі-Ланки Раджита Сенаратне підтвердила достовірність цієї інформації. За її словами, 4 квітня іноземні спецслужби попереджали про можливі атаки смертників на церкви та місця скупчення туристів. "Це - наша відповідальність, ми дуже шкодуємо через це", - заявила Сенаратне.

У зв'язку із терактами уряд запровадив надзвичайний стан, який набув чинності опівночі за місцевим часом. Завдяки цьому поліція та військові отримали значно більше повноважень.

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