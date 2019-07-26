Влада США відновить виконання смертних вироків на федеральному рівні

Перерва в застосуванні страт на федеральному рівні США тривала 16 років. Водночас найвищу міра покарання застосовували в деяких штатах.
Федеральна влада США після 16-річної перерви вирішила відновити виконання смертних вироків. Як заявили в міністерстві юстиції країни в четвер, 25 липня, з грудня 2019 по січень 2020 року планується стратити п'ятьох ув'язнених у в'язниці Терре-Хот в штаті Індіана, передає dpa.
Йдеться про злочинців, які скоїли вкрай жорстокі вбивства, в тому числі дітей та підлітків. Всі засуджені очікують страти більше 15 років. Для виконання смертних вироків буде застосована смертельна доза психотропного препарату пентобарбітал.
Мораторій на страту на федеральному рівні був неформальним, мін'юст США перевіряв процедуру застосування смертельної ін'єкції. Однак упродовж цього часу виняткова міра покарання здійснювалася окремо в деяких штатах. В даний час в США засуджено до страти понад 2600 осіб. У близько 20 з 50 штатів, приміром, у штаті Нью-Йорк, страчувати заборонено. У березні цього року влада штату Каліфорнії спеціальною постановою призупинила проведення страт.
Як повідомлялося, в 2018 році у світі зафіксували щонайменше 690 страт і цей показник є найнижчим за останнє десятиліття, підрахували в Amnesty International.
В Європі єдиною країною, де досі зберігається смертна кара, є Білорусь.
Виконання чергового смертного вироку в Білорусі викликало різку критику з боку Парламентської асамблеї Ради Європи. Владу Білорусі закликають запровадити мораторій на смертну кару. (08.03.2018)
Саудівські правоохоронці повідомили про страту 37 осіб, яких раніше засудили за звинуваченнями у тероризмі. (23.04.2019)
У 2017 році кількість страт у світі скоротилась на чотири відсотки, повідомила організація Amnesty International. Втім, ще багато країн виносять смертні вироки, а в усьому світі понад 20 тисяч людей очікують страти. (12.04.2018)