 Влада Росії оголосила про закінчення рятувальної операції в Магнітогорську | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

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Новини

Влада Росії оголосила про закінчення рятувальної операції в Магнітогорську

Рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку 39 тіл. 38 загиблих ідентифікували. У лікарнях перебувають п'ятеро постраждалих.

Магнітогорськ, Росія, вибух у житловому будинку 31 грудня

Зруйнований вибухом під'їзд житлового будинку в Магнітогорську

Рятувально-пошукові роботи на місці вибуху в житловому будинку в Магнітогорську завершили. Про це в четвер, 3 січня, заявив перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій РФ Олександр Чупріян.

"39 тіл витягнуто, впізнано 38. МНС тут робити нічого. Роботу завершено", - цитує чиновника інформагенція "Інтерфакс". Чупріян уточнив, що  наразі не ідентифіковане тіло жінки. За його даними, під завалами більше немає людей.

П'ятеро постраждалих перебувають у лікарнях у стабільному стані. 11-місячного хлопчика, який перебував під завалами понад 35 годин, евакуювали для лікування до Москви. Його стан оцінюють як украй важкий. Малюк отримав численні травми й зазнав обмороження.

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Рятувальники виявили під завалами будинку в Магнітогорську тіла вже 38 загиблих, з яких шестеро - діти. Доля трьох осіб все ще невідома. (03.01.2019)

За попередніми даними поліції, загоряння сталося через несправність газових балонів, що перебували в транспортному засобі. (02.01.2019)

На території Челябінської області РФ запровадили режим надзвичайної ситуації. 2 січня оголосили жалобу. Загиблих почнуть ховати 4 січня.

Нагадаємо, вранці 31 грудня в Магнітогорську в результаті вибуху обвалився один із під'їздів будинку, в якому прописані понад 100 осіб. За інформацією МНС РФ, 35 квартир цілковито зруйновані, ще 10 - частково. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності. Пріоритетною версією слідчих поки що є "вибух побутового газу".

Роботу рятувальників ускладнювали низькі температури. За даними місцевих ЗМІ, температура повітря вранці 2 січня опускалася до мінус 20 градусів.

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