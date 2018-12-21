Влада Росії оголосила про закінчення рятувальної операції в Магнітогорську

Рятувально-пошукові роботи на місці вибуху в житловому будинку в Магнітогорську завершили. Про це в четвер, 3 січня, заявив перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій РФ Олександр Чупріян.

"39 тіл витягнуто, впізнано 38. МНС тут робити нічого. Роботу завершено", - цитує чиновника інформагенція "Інтерфакс". Чупріян уточнив, що наразі не ідентифіковане тіло жінки. За його даними, під завалами більше немає людей.

П'ятеро постраждалих перебувають у лікарнях у стабільному стані. 11-місячного хлопчика, який перебував під завалами понад 35 годин, евакуювали для лікування до Москви. Його стан оцінюють як украй важкий. Малюк отримав численні травми й зазнав обмороження.

На території Челябінської області РФ запровадили режим надзвичайної ситуації. 2 січня оголосили жалобу. Загиблих почнуть ховати 4 січня.

Нагадаємо, вранці 31 грудня в Магнітогорську в результаті вибуху обвалився один із під'їздів будинку, в якому прописані понад 100 осіб. За інформацією МНС РФ, 35 квартир цілковито зруйновані, ще 10 - частково. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності. Пріоритетною версією слідчих поки що є "вибух побутового газу".

Роботу рятувальників ускладнювали низькі температури. За даними місцевих ЗМІ, температура повітря вранці 2 січня опускалася до мінус 20 градусів.