 Влада Північної Кореї звільнила російське судно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2019

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Новини

Влада Північної Кореї звільнила російське судно

Російським морякам на затриманому риболовецькому судні закидали порушення правил в'їзду до КНДР. Увечері 27 липня судно було звільнено.

Вид на Пхеньян

Вид на Пхеньян

Влада Північної Кореї звільнила російське риболовецьке судно "Сянхайлінь-8" з 17 моряками на борту. Як повідомила в неділю, 28 липня, пресслужба посольства Росії в КНДР на своїй сторінці в Facebook, напередодні ввечері судно відійшло від північнокорейського причалу Вонсан і попрямувало у бік Сокчо (Південна Корея), де два члени екіпажу, південнокорейські громадяни, зійдуть на берег.

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Раніше російське посольство в Пхеньяні повідомило, що траулер був затриманий прикордонниками КНДР 17 липня. Судно прямувало з Південної Кореї в Японське море на вилов краба. Північнокорейські прикордонники висадилися на російське судно, коли воно знаходилось приблизно в 55 морських милях від КНДР. Вони відключили на "Сянхайлінь-8" засоби зв'язку і конвоювали його в порт Вонсан, повідомляв представник судновласника.

Причиною затримання були передбачувані порушення правил в'їзду і перебування на території КНДР. Подробиці порушення не повідомлялися. При цьому зазначалося, що корейська сторона пізніше забезпечила моряків водою і продуктами харчування.

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