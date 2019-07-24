Влада Північної Кореї звільнила російське судно

Влада Північної Кореї звільнила російське риболовецьке судно "Сянхайлінь-8" з 17 моряками на борту. Як повідомила в неділю, 28 липня, пресслужба посольства Росії в КНДР на своїй сторінці в Facebook, напередодні ввечері судно відійшло від північнокорейського причалу Вонсан і попрямувало у бік Сокчо (Південна Корея), де два члени екіпажу, південнокорейські громадяни, зійдуть на берег.

Раніше російське посольство в Пхеньяні повідомило, що траулер був затриманий прикордонниками КНДР 17 липня. Судно прямувало з Південної Кореї в Японське море на вилов краба. Північнокорейські прикордонники висадилися на російське судно, коли воно знаходилось приблизно в 55 морських милях від КНДР. Вони відключили на "Сянхайлінь-8" засоби зв'язку і конвоювали його в порт Вонсан, повідомляв представник судновласника.

Причиною затримання були передбачувані порушення правил в'їзду і перебування на території КНДР. Подробиці порушення не повідомлялися. При цьому зазначалося, що корейська сторона пізніше забезпечила моряків водою і продуктами харчування.