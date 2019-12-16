 Влада Німеччини хоче залучити більше іноземних фахівців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2019

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Новини

Влада Німеччини хоче залучити більше іноземних фахівців

Уряд Німеччини, представники бізнесу і профспілок узгодили план залучення кваліфікованих кадрів з інших країн. Новий закон набуде чинності в березні 2020 року.

У Німеччині хочуть залучити більше іноземних фахівців

Подолати дефіцит кадрів у Німеччині має "Закон про імміграцію кваліфікованих робітників" (Fachkräfteeinwanderungsgesetz), який набуде чинності з 1 березня 2020 року.

"Нам терміново потрібен такий закон", який стане "зміною парадигми" в наймі іноземних працівників, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) в понеділок, 16 грудня, на зустрічі з представниками бізнес-спільноти та профспілок.

У результаті зустрічі було погоджено план спрощеного залучення на німецький трудовий ринок кваліфікованих кадрів, зокрема, з країн, які не є членами Євросоюзу. Згідно з планом, уряд посприяє спрощенню візового процесу, крім того, буде спрощено визнання отриманої в інших країнах профосвіти і дипломів про вищу освіту.

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У свою чергу, роботодавці повинні допомагати новим працівникам у вивченні німецької мови, пошуку житла і адаптації до  життя в Німеччині, зокрема, її бюрократичної системи. Серед тих професій, де потрібне залучення нових сил, IT-фахівці, медсестри, електротехніки і металурги.

Закон з "далекосяжними" наслідками

Про те, скільки саме робочих рук має бути залучено, щоб покрити дефіцит кадрів, точно сказано не було, але мова може йти про сотні тисяч незайнятих робочих місць. За словами міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz), новий закон буде мати "далекосяжні" наслідки для історії Німеччини.

Найближчим часом пілотні проєкти почнуть роботу із залучення кваліфікованих кадрів з Бразилії, Індії і В'єтнаму, також планується залучати фахівців з Мексики, Філіппін та інших країн. Планована імміграція не повинна надати впливу на соціальну систему Німеччини, наголосив міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

Раніше Меркель почала агітувати кваліфікованих працівників з країн, які не є членами ЄС, приїжджати і працювати в Німеччині. 

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