Влада Колумбії припинила мирні переговори з повстанцями з ELN

Президент Колумбії Іван Дуке оголосив про припинення мирних переговорів з повстанським угрупованням "Армія національного визволення" (ELN). У п'ятницю, 18 січня, Дуке повідомив, що поновив чинність ордерів на арешт десяти представників ELN, котрі беруть участь в переговорах на Кубі, передає агенція новин AFP.

Уряд Колумбії покладає на це угруповання відповідальність за скоєний 17 січня терористичний напад на поліцейську академію в столиці країни Боготі. Тоді в результаті вибуху загинула щонайменше 21 особа, ще 68 було поранено. Скоєний теракт став найбільшим в Боготі за останні 16 років.

"Ми не заспокоїмося, доки всіх злочинців та замовників не притягнуть до відповідальності", - заявив Дуке, цитує агенція новин dpa. Як повідомляється, безпосередній виконавець злочину - багаторічний член ELN і експерт з вибухових речовин - загинув під час теракту. Одразу після вибуху в Боготі затримали ще одного підозрюваного.

Після того як 2016 року остаточно завершився піввіковий конфлікт колумбійської влади з найбільшою організацією повстанців FARC, ELN залишилася останнім активним повстанським угрупованням у цій південноамериканській країні. Його було засновано в 1960-ті роки. Сьогодні ця організація налічує близько 1500 членів. Бойовики діють переважно на сході країни.

Скоєний 17 січня в Боготі теракт засудили також і члени FARC, котра тепер стала політичною силою.

У Колумбії впродовж більш ніж 50 років збройного протистояння між урядовими силами, лівими партизанськими угрупованнями та правими воєнізованими формуваннями загинуло більше 260 тисяч людей, близько семи мільйонів стали біженцями. Ще майже 80 тисяч колумбійців вважаються зниклими безвісти, нагадує агенція новин epd.