Влада КНДР не випускає з країни судно з російським екіпажем

Влада Північної Кореї відмовляється відпустити затримане 17 липня риболовецьке судно "Сянхайлінь-8" з переважно російським екіпажем. Згідно з поширеним у середу, 24 липня, повідомленням пресслужби посольства Росії у КНДР, російські дипломати змогли зустрітися з членами екіпажу цього судна.
Повідомляється, що більшість з команди моряків, що складається з 15-ти росіян та двох громадян Південної Кореї, перебувають на судні в північнокорейському порту Вонсан, куди човен конвоювали прикордонники КНДР, передає агенція новин "Інтерфакс".
"Тільки у вівторок до затриманих моряків пустили представника російського посольства в Пхеньяні. Затримані поскаржилися, що їх не випускають із задушливих кают. Допитують і обшукують. Покинути "Сянхайлінь-8" дозволили лише його капітану, помічнику і двом фахівцям з Південної Кореї, що встановлювали на судні обладнання. Їх поселили в готель, де також тримають під вартою", - сказав співрозмовник агентства "Інтерфакс".
Як повідомив "Інтерфаксу" представник судновласника, риболовецьке судно прикордонники КНДР захопили в ніч на 17 липня, коли "Сянхайлінь-8" прямував з південнокорейського порту в район промислу в Японському морі. Північнокорейські прикордонники висадилися на російське судно, коли воно перебувало приблизно в 55 морських милях від КНДР. Вони відключили на "Сянхайлінь-8" засоби зв'язку і конвоювали його в порт Вонсан, розповів співрозмовник.
Він також додав, що судновласник не має контакту з екіпажем судна. Вся інформація про моряків отримана зі слів представника російського посольства.
Водночас у посольстві запевнили, що російське диппредставництво ще з 18 липня "працює в напрямку вирішення інциденту".
Судно прямувало з Південної Кореї в Японське море на вилов краба.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Одна з найбільших армій у світі
Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Сучасні озброєння
За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Військовий парад
Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
МБР "Хвасон-14"
На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Випробування ядерної зброї будуть продовжені
Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Загроза світу
З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
"Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?
Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.
Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський