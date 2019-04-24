Влада КНДР не випускає з країни судно з російським екіпажем

Влада Північної Кореї відмовляється відпустити затримане 17 липня риболовецьке судно "Сянхайлінь-8" з переважно російським екіпажем. Згідно з поширеним у середу, 24 липня, повідомленням пресслужби посольства Росії у КНДР, російські дипломати змогли зустрітися з членами екіпажу цього судна.

Повідомляється, що більшість з команди моряків, що складається з 15-ти росіян та двох громадян Південної Кореї, перебувають на судні в північнокорейському порту Вонсан, куди човен конвоювали прикордонники КНДР, передає агенція новин "Інтерфакс".

"Тільки у вівторок до затриманих моряків пустили представника російського посольства в Пхеньяні. Затримані поскаржилися, що їх не випускають із задушливих кают. Допитують і обшукують. Покинути "Сянхайлінь-8" дозволили лише його капітану, помічнику і двом фахівцям з Південної Кореї, що встановлювали на судні обладнання. Їх поселили в готель, де також тримають під вартою", - сказав співрозмовник агентства "Інтерфакс".

Як повідомив "Інтерфаксу" представник судновласника, риболовецьке судно прикордонники КНДР захопили в ніч на 17 липня, коли "Сянхайлінь-8" прямував з південнокорейського порту в район промислу в Японському морі. Північнокорейські прикордонники висадилися на російське судно, коли воно перебувало приблизно в 55 морських милях від КНДР. Вони відключили на "Сянхайлінь-8" засоби зв'язку і конвоювали його в порт Вонсан, розповів співрозмовник.

Він також додав, що судновласник не має контакту з екіпажем судна. Вся інформація про моряків отримана зі слів представника російського посольства.

Водночас у посольстві запевнили, що російське диппредставництво ще з 18 липня "працює в напрямку вирішення інциденту".

Судно прямувало з Південної Кореї в Японське море на вилов краба.