Влада Китаю розблокувала виїзд з Уханю

Китайська влада зняла заборону на виїзд з багатомільйонного міста Ухань, де було зафіксовано перший випадок зараження новим коронавірусом та звідки почалася стрімке поширення інфекції. Заборона припинила діяти (за місцевим часом) з опівночі середи, 8 квітня (з 19:00 7 квітня за київським часом. - Ред.).

Заборона на виїзд з міста була запроваджена понад два місяці тому, наприкінці січня. На залізничних вокзалах міста перед закінченням дії заборони скупчилися десятки тисяч людей, які хочуть виїхати з міста, повідомляє кореспондент агенції новин AFP.

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За даними китайської англомовної газети Global Times, в середу на поїздах з міста планують виїхати майже 55 тисяч осіб.

Як повідомлялося, для запобігання поширення коронавірусної інфекції китайська влада наприкінці січня вдалася до жорстких заходів. В 11-мільйонному Уханю було повністю призупинено авіасполучення, рух поїздів та міського автотранспорту. Згодом обмежувальні заходи поширили на всю провінцію Хубей. З кінця березня влада Китаю почала поступово послаблювати ізоляцію Уханю, однак заборона на виїзд з міста залишалася.