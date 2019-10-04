 Влада Еквадору оголосила надзвичайний стан після хвилі протестів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2019

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Новини

Влада Еквадору оголосила надзвичайний стан після хвилі протестів

В Еквадорі масові акції протесту проти підвищення цін на пальне переросли в безлади та сутички з поліцією. Президент Еквадору Ленін Морено оголосив у країні надзвичайний стан.

Масові безлади в Еквадорі

Запровадження режиму надзвичайного стану стало відповіддю на масові безлади (на фото) в Еквадорі

Президент Еквадору Ленін Морено оголосив запровадження надзвичайного стану в країні. Про це він повідомив увечері четверга, 3 жовтня, під час телевізійної промови. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Еквадору пояснили, що режим надзвичайного стану триватиме 60 днів. Мета цього радикального заходу - забезпечити рух транспорту в країні та гарантувати безперебійну роботу економіки, запевняють у органах влади Еквадору, передає інформагенція dpa.

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Цьому кроку передували масові заворушення в країні, спричинені скасуванням дотацій на бензин і дизельне паливо. Оголошене 1 жовтня скасування дотацій на ці види палива одразу істотно позначилося на цінах на автозаправках. Ціна на бензин зросла на 25 відсотків - з 1,85 до 2,39 долара США за галон, а вартість дизельного палива підскочила одразу на 100 відсотків - з 1,03 долара до 2,30 долара США. З 2000 року офіційною валютою Еквадору є американський долар.

Це викликало невдоволення в країні. Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці, стали кидати каміння в поліцію та споруджувати барикади й підпалювати їх. Крім того, багато водіїв вантажівок, автобусів та таксистів заблокували численні дороги та вулиці.

Однак президент Морено переконаний, що здійснений його урядом крок - правильний. У своїй промові він нагадав, що "державні дотації завдали сильної шкоди країні, породивши проблеми в економіці", цитує dpa. Вже ввечері четверга Морено запевнив, що "райони, де сталися спалахи насильства, майже повністю під контролем" силовиків, цитує Reuters.

У лютому 2019 року уряд Еквадору отримав кредит в розмірі 4,2 ​​мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Однак ця фінансова підтримка надавалася за умови, що влада Еквадору, своєю чергою, має провести реформи.

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