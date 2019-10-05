Влада Гонконгу не виключає застосування сили щодо демонстрантів

Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам, зважаючи на протести, які тривають у провінції кілька місяців, заявила, що не виключає втручання у ситуацію військових. Під час пресконференції у вівторок, 8 жовтня, Лам сказала, що сподівається вирішити кризу без військових. Однак у випадку загострення протестів вона не виключає жодної опції. Лам також відреагувала на критику очолюваного нею уряду з-за кордону. За її словами, усі повинні визнати ту реальність, що демонстрації у Гонконгу уже не можуть бути визнані мирним рухом за демократію.

Главa адміністрації Гонконгу Керрі Лам

Нагадаємо, протести у Гонконгу тривають вже кілька місяців. Жителі міста почали виступати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей. На початку жовтня демонстранти почали вдягати маски, що пізніше було заборонено судом. Це, в свою чергу, викликало нову потужну хвилю протестів.

За декілька днів до цього поліція Гонконгу вперше відкрила вогонь по протестувальниках. Тоді вогнепальне поранення у груди отримав 18-річний активіст.

Гонконг є спеціальним адміністративним районом Китаю, що розвинувся до одного з провідних фінансових центрів Азії та світу. Управління колишньою британською колонією, на яку поширюється суверенітет Китаю, здійснюється за принципом "одна країна - дві системи" - адміністрація Гонконгу має широкий автономний статус.